Uluslararası Balkan Üniversitesi, AB uyum süreci hazırlıklarını sürdürüyor

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te 2006'da Türk ve Makedonyalı girişimciler ile hayırseverlerin öncülüğünde kurulan IBU, 19'uncu yılında 9 fakülte, 27 bölüm ve 29 lisans programıyla 30'dan fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Prof. Dr. Lütfi Sunar, AA muhabirine, üniversitenin imkanları, vizyonu ve son dönemde gündeme gelen iddialara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IBU'da diş hekimliğinden mühendisliğe, sanat tasarımından hukuka kadar geniş yelpazede eğitim verildiğini aktaran Sunar, 50 bin metrekarelik kampüslerinde laboratuvarlar, diş kliniği, sanat ve tasarım ile televizyon stüdyoları ve teknik altyapı imkanlarıyla uluslararası standartlarda eğitim sunduklarını anlattı.

Sunar, "Üniversitemizin kuruluş misyonu, Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi, kültürel ve sosyal bağları güçlendirmek. Bugüne kadar 50'den fazla ülkeden öğrenci eğitim gördü. Halihazırda öğrencilerin önemli bir kısmını uluslararası öğrenciler oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Akademik başarılar ve uluslararası projeler

Üniversitenin akademik alanda önemli başarılara imza attığını vurgulayan Sunar, "Şanghay kriterlerine göre üniversitemiz Kuzey Makedonya'nın en iyi üniversitesi statüsünde. Avrupa Birliği (AB) fonlarından yıllık 3 milyon avronun üzerinde destekle 30'dan fazla proje yürütüyoruz. Akademik yayınlarımız uluslararası endekslerde taranıyor. Yayınevimiz aracılığıyla uluslararası nitelikte akademik yayıncılık yapıyoruz. Öğrencilerin sosyal, psikolojik olarak desteklendiği ve aktif eğitim hayatına sahip oldukları bir üniversiteyiz." diye konuştu.

IBU'nun sadece Türkiye'dekilerle değil, dünya genelinde 400'ün üzerinde üniversiteyle aktif işbirliği anlaşması bulunduğunu aktaran Sunar, geçen haftalarda da İngiltere'den önemli bir üniversitenin ortak bölüm açma teklifiyle kendilerine geldiğini anlattı.

Sunar, Türkiye ile Balkanlar arasındaki güçlü tarihi ve kültürel bağların bulunduğunu, bu anlamda üniversitenin Türkiye'nin Balkanlardaki vizyonu açısından çok önemli bir kurum olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Balkanların sadece tarihsel bağı olmadığını dile getiren Sunar, şöyle konuştu:

"Bunlar sadece geçmişte var olan bağlar değil. Bugün ülkemizde Balkan kökenli çok sayıda insan yaşıyor. Akrabalık ilişkilerimiz çok ciddi düzeyde. Dolayısıyla Uluslararası Balkan Üniversitesi aynı zamanda Kuzey Makedonya ve Balkanlar ile Türkiye arasındaki bağlantıların tesis edilmesi, geliştirilmesi noktasında da stratejik önem arz ediyor. Biz bu anlamda çok sayıda araştırmayı, projeyi, etkinliği üniversitemizde barındırıyoruz. Türkiye ile Balkanlar arasındaki stratejik yakınlaşmayı destekleyen bir çerçeve sunuyoruz."

Yasal denetim ve şeffaflık politikası

Üniversitenin Kuzey Makedonya yasalarına tabi olarak faaliyet gösterdiğini ve her yıl ilgili bakanlıklar ile uluslararası kurumlar tarafından denetlendiklerini anlatan Sunar, yıllık faaliyet raporları ve akademik performans raporlarının internet siteleri üzerinden şeffaf şekilde yayımlandığını dile getirdi.

Sunar, üniversitede Türk öğrencilerinin sayısının yüksek olmasının stratejik önemi bulunduğunu kaydetti.

Bütün uluslararası üniversitelerin kayıt kabul noktasında kendi kriterlerine sahip olduğunu belirten Sunar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki üniversiteler de uluslararası öğrencileri kabul ederken aslında sınavsız şekilde alıyorlar öğrencileri. Bu, dünyanın her yerinde böyledir. Öte yandan Uluslararası Balkan Üniversitesi, Türkiye'de YÖK tarafından sınav kılavuzuna, merkezi yerleştirme sistemine dahil edilmiş bir üniversite. Yani bir öğrenci Türkiye'de üniversite sınavına girdikten sonra doğrudan merkezi tercihle Uluslararası Balkan Üniversitesini tercih edip gelebiliyor. Bu durum aslında Uluslararası Balkan Üniversitesine pek çok kritere uyma yükümlülüğü getiriyor."

"YÖK'ün diplomaya denklik verebilmesi için öğrencinin oradan mezun olması gerekir"

Son dönemde gündeme gelen "sahte diploma" iddialarına değinen Sunar, bu konunun hiçbir şekilde muhatabı olmamalarına rağmen bilinçli karalama kampanyasının hedefi haline getirildiklerini ifade etti.

Üniversite tarafından verilen diplomaların online sistem üzerinden doğrulanabildiğini kaydeden Sunar, "Üniversitemizde usulsüz hazırlanmış veya verilmiş tek bir diploma yok. Herhangi bir yerde bir Balkan Üniversitesi diploması gördüğünüzde bu diplomanın doğru olup olmadığını doğrudan online sistem üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Öğrencinin giriş yılından aldığı derslere kadar tüm bilgiler şeffaf şekilde görülebilir." şeklinde konuştu.

Sunar, YÖK'ün üniversitelere veya bölümlere değil, diplomalara denklik verdiğine dikkati çekerek, "Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde mevcut olmayan bir fakülteye denklik verilmiş olduğu iddiası saçma. Çünkü YÖK'ün bir diplomaya denklik verebilmesi için bir öğrencinin oradan mezun olmuş olması gerekir. Olmayan bir fakülteden de bir öğrencinin mezun olması söz konusu olamayacağı için aslında bu iddia tamamen bilgisizlikle ortaya atılmış bir iddia. Kaldı ki üniversitemizin bölüm açma, fakülte açma koşulları Kuzey Makedonya otoriteleri tarafından belirlenmiştir. Olmayan bir bölüme, olmayan bir fakülteye öğrenci alınması ve bu öğrencinin mezun edilebilmesi imkan dahilinde olan bir durum değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Derslere devam ve oturum zorunluluğu var

IBU'da genel olarak yüzde 70, sağlık programlarında ise yüzde 80 devam zorunluluğu bulunduğunu vurgulayan Sunar, YÖK'ün denklik kriterleri gereği bu kuralı katı şekilde uyguladıklarını ve öğrencilerin Kuzey Makedonya'da yaşamak zorunda olduklarını belirtti.

Bu durumun istisnasının tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemi süreci olduğunu ifade eden Sunar, 2020-2021 yılları arasında pandemi sürecinde seyahat kısıtlamaları nedeniyle Türkiye'de devletin aldığı karar gereğinde yurt dışında eğitim alan öğrencilerin eğitimlerine Türkiye'de devam ettiğini anlattı.

Sunar, pandemi sonrasında da bu uygulamanın sona erdiğini belirterek, "Şimdi geriye dönüp bakıldığında bu süreçte Türkiye'de eğitim alınmasının sanki sadece Uluslararası Balkan Üniversitesi öğrencilerine mahsus olduğu gibi bir izlenim oluşturuluyor. Fakat o dönemde dünyanın her yerinden öğrenciler Türkiye'ye gelip eğitimlerine burada devam ettiler." dedi.

"Öğrencilerimizin yüzde 40'ı Türkiye'den"

Sunar, üniversitede bu yıl itibarıyla 3 bin 800 civarında aktif öğrenci bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin yüzde 40'ı Türkiye'den, yüzde 40-45'i Kuzey Makedonya'dan, geri kalanı ise farklı ülkelerden. Bu çeşitlilik, üniversitemizin özel misyonunun doğal bir sonucu. Kuzey Makedonya, AB adayı. Birkaç yıl içinde AB üniversitesi olacağız. Halihazırda diplomamız Almanya ve diğer AB ülkelerinde doğrudan tanınıyor. AB eğitim çerçevesine uyum sağlamak için tüm hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Çok itibarlı, nitelikli bir üniversite olarak Türkiye'den öğrenciler üniversitemizdeki bazı bölümlere girmek için ciddi rekabet etmek zorundalar."