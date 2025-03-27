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Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı
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Bursa'daki yangın faciasında milli kayakçı Berkin Usta ile Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı olan babası Yahya Usta'nın öldüğü Kervansaray Otel'in müdürü gözaltına alındı.

Bursa Uludağ'da Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Alevlerin ortasında kalan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil eden milli kayakçı oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti.

Anne Fikriye Usta ise ağır yaralandı. Şampiyon kayakçı Berkin'in dün akşam otelden sosyal medyasına şömine başından story attığı ortaya çıktı.

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

GERİYE BU VİDEO KALDI!

Yangında vefat eden ve Pekin Olimpiyatlar'ında Türkiye'yi temsil eden şampiyon kayakçı Berkin Usta'dan ise dün akşam Uludağ'da kaydedip sosyal medyada paylaştığı video kaldı. Önce Uludağ'ın pist bölgesinden görüntü kaydeden Berkin daha sonra da Semicenk'in geçiyor zaman şarkısı eşliğinde otelin içerisinden görüntü paylaştı. Ancak bu görüntüler onun son görüntüleri oldu.

OTEL MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, otel müdürü Tekin Demir'i gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na getirilen Demir'in ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

DÜN GECE TOPARLANMIŞLAR

Hayatını kaybeden kayak hocalarının hocası Yahya Usta'nın ailesiyle birlikte sezon sona erdiği için dün gece kayak takımlarını topladığı ve bayram tatiline gideceği öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının sürdüğü Berkin ve Yahya Usta'nın cenazelerinin adli tıp kurumu morguna kaldırıldığı belirtildi.

"YANGININ MANGALDAN ÇIKTIĞI" İDDİASI

Otelin kayak odasını ve kafeteryasını işleten Yahya Kemal Usta'nın yangın sırasında oğlu Berkin Usta ve eşi Fikriye Usta ile birlikte otelde bulunduğu, yangının otelin verandasına yakılan mangaldan sıçrayan kıvılcımın, verandanın üzerindeki plastik alanı tutuşturmasıyla çıktığı iddia edildi.

BERKİN USTA KİMDİR?

Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli takım sporcusu Berkin Usta, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda büyük slalomda Türkiye'yi temsil etti. Erkekler Alp Disiplini Büyük Slalom'da yarışan Berkin Usta, ilk inişinde 89 sporcu arasında 1.17.91'lik derecesiyle 45'inci olurken, ikinci inişinde de 1.24.81'lik derece elde etti. Berkin Usta, toplamda 2.42.72'lik derecesiyle ilk kez katıldığı olimpiyat oyunlarında 43'üncü sırada yer aldı.

Uludağ faciasında otelin müdürü gözaltına alındı

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıErdal_19:

demekki zenginlerde ölüyormuş

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme112
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Haber YorumlarıArarat Arat:

okulları olan milli eğitim bakanı hastaneleri olan sağlık bakanı turistik otelleri olanı turizm bakanı yaparsan olacağı bu

Yorum Beğen88
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıErtan Baykal:

Sahibi kadar otelde kalanlarda suçlu. Bu artık zeka meselesinin bile çok altında bir konu.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

daha yeni mi alınıyor gözaltına şindiye kadar rahat rahat geziyordu

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıCENGİZ HAN:

Türk Milletiyiz Biz; Ders Almayız, Ders Veririz. Aynı hataları, bu yüzden tekrarlarız. Bu konularda ders alma şansımız SIFIR. (Tarihe geçecek bir söz olarak yayın bunu)

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Haber Yorumlarımehmet ay:

millet daha haberin içeriğini neler olduğunu tam öğrenmeden yorumlarda atıp tutuyor fikriniz yoksa zikrinizde olmasın sosyal medya klavye tutkunları sözüm sizlere her habere atlıyorsunuz bi anlayın bi dinleyin burası kaçmıyor sonra düşüncelerinizi yazın

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Bakanligin yetkisi yoksa niye var

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Haber YorumlarıNihat Coktas:

bu işde tüm akp liletin kanı var nasıl oluyorda akp ye hiç birşey olmuyor

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Haber YorumlarıYunus Kosedag:

6 yıl önce Uludağ'da 17 yaşında bir gencin ölümüne sebep olan Yahya usta ailenin evine ateş düşürdün dönup basınız sağolsun bile demedin .

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