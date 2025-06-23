Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Amasya'da konuştu Açıklaması

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocaklarında bulunan teknoloji merkezlerimizde, insansız hava araçlarından enerji depolama sistemlerine, akıllı otomobillerden hava savunma sistemlerine, yapay zekadan siber güvenliğe kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Yıldırım, Amasya Ülkü Ocakları'nı ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, il ocakları bünyesinde ve üniversitelerde teknoloji kulüpleri kurduklarını ve onlara öncülük ederek projelerini geliştirmelerini sağlayacak altyapıları hazırladıklarını söyledi.

Ülkü Ocaklarında bulunan teknoloji merkezleriyle ilgili de bilgi veren Yıldırım, "Merkezlerimizde, insansız hava araçlarından enerji depolama sistemlerine, akıllı otomobillerden hava savunma sistemlerine, yapay zekadan siber güvenliğe kadar birçok alanda çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Yıldırım, şu anda 40 üniversitede teknoloji kulübü kurduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok alanda çalışmalar yürütüyorlar. Bunlardan bir tanesi Adana'daki Kaan Teknoloji Kulübünde, ilk meyvelerini almaya başladık. ODTÜ Vitol yarışmasında dikey kalkış yapabilen İHA projesinde birincilik ödülünü aldık ve kendilerini cuma günü Amerika'nın en prestijli yarışmalarından biri olan SUAS'a yolcu ettik. Perşembe günü liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ederek hem hayır dualarını hem desteklerini aldılar.

Hazırlamış oldukları bu drona liderimiz TürkHan ismini verdi. İnşallah TürkHan şimdi Amerika'da Türk milletini temsil edecek ve önemli başarılar elde edecek. Buna benzer birçok üniversitede teknoloji kulüplerimiz çalışmalarını devam ettiriyor. İleriki süreçte 100 üniversitemizde 100 teknoloji kulübümüzü kurmayı hedefliyoruz. Bu kurmuş olduğumuz 100 teknoloji kulübüyle 100 projemizi bir araya getirerek Tekno Ocak adı altında bir teknoloji festivali düzenleyeceğiz. Bu teknoloji festivali geleceğin Türkiye'sini, milli teknoloji hamlesinin en önemli adımlarından bir tanesini oluşturacak. 2026'nın Mayıs ayına kadar 5 bin mühendislik bölümü öğrencisinin bu projelerde çalışmasını öngörüyoruz."

Türkiye'deki teknolojik hamlelerin altyapısını hazırlayabilecek birçok çalışmayı gençlerin yapmasını sağladıklarını anlatan Yıldırım, "Tabii ki bu çalışmalarımız dosta güven düşmana korku verebilecek bir seviyeye geldi. Ülkü Ocakları her anlamda geleceğin Türkiye'sini şekillendirebilecek, devletine, milletine, ailesine faydalı olabilecek gençler yetiştirmeyi hedefliyor. Burada tabii ki nerede bir yeminli Türkiye düşmanı varsa öncelikli hedefinde her zaman Ülkü Ocakları olmuştur. Dünyanın en büyük gençlik teşkilatı bugün devletine, milletine hizmet etmek için büyük bir mücadele veriyor." diye konuştu.

Yıldırım, gençlerin özveriyle bu çalışmaların içerisinde yer aldığını aktararak, "Bugün İsrail'in yapmış olduğu zulmü, saldırıları ve savaş propagandalarını gördüğümüz zaman aslında neden Ülkü Ocaklarına düşman olduklarını çok açık bir şekilde anlayabiliyoruz. Hedef Türkiye. Türkiye'yi öncelikli olarak düşürebilmek ve yenebilmek için ülkücü Türk gençliğinin varlığından rahatsız oluyorlar. O yüzden de biz olduğumuz müddetçe Türkiye'ye asla diz çöktüremeyecekler. Biz çok ciddi bir şekilde donanımlı, ahlaklı, imanlı, vatansever bir gençlik yetiştirmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Cumhur İttifakı, Türk gençliğine çok önemli imkanlar sağlamıştır"

Düşüncesi, görüşü, fikri ne olursa olsun ay yıldızlı bayrağa aidiyet hisseden her gencin kendilerinin kardeşi olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türkiye düşmanlarına karşı gençlerimizin yetişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi, Türk gençliğine çok önem vermiştir. Türk gençliğinin yetişmesi, donanımlı bir şekilde ilerleyebilmesi için her türlü desteğini Türk gençliğine sağlamıştır. Cumhur İttifakı, Türk gençliğine çok önemli imkanlar sağlamıştır. Liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikteliği, Türk gençliğinin de önünü açmış ve bu çalışmaların yapılmasını her anlamda desteklemiştir. O yüzden Türkiye büyüyen bir devlettir, güvenilir bir devlettir. Gelecekte çok daha güçlü bir alanda olacağımızı görüyoruz."