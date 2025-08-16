Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gidiyor

Ukrayna lideri Zelenski ABD'ye gidiyor
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Pazartesi günü savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları ele almak üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi. Putin ile görüşmelerinde bir anlaşmaya varamadıklarını belirten Trump, "Bazı ilerlemeler kaydettik. NATO ile görüşeceğim. Zelenski ile görüşüp konuştuklarımızı aktaracağım. Nihayetinde karar onlara ait" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında, ikili ilişkiler ve Rusya- Ukrayna arasında olası bir ateşkesi değerlendirmek üzere "Barışın Peşinde" temalı görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapan Putin, görüşmenin olumlu geçtiğini söylerken Trump ise büyük ilerleme kaydettiklerini ifade etti. Zirvenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'den kritik açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Putin-Trump zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü (18 Ağutos) savaşın sona erdirilmesiyle ilgili tüm detayları ele almak üzere Washington DC'de Başkan Trump ile görüşeceğim" dedi.

TRUMP "ZELENSKİ'YE BAĞLI" DEMİŞTİ

Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.

Trump, Putin ile görüşmesinde bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek şöyle konuştu: "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık. Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu daha var ancak bazı ilerlemeler kaydettik"

Trump, bundan sonra Putin ile Zelenski arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelenski ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

Bundan sonraki süreçte Zelenski ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelenski'ye bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelenski'ye bağlı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME RUSYA'DA OLABİLİR

Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" yanıtını verdi.

16 YIL SONRA BİR İLK GERÇEKLEŞEBİLİR

Putin'in Moskova davetinin ardından gözler, Trump'ın vereceği kesin karara çevrildi. Rusya'yı son olarak 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti. O tarihten bu yana, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle hiçbir ABD başkanı Moskova'ya gitmedi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAhmet Say:

Erdoğan olmasaydı sonumuz zelenskiden kötü olacaktı

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıx5xt5zw27v:

Cumhurbaşkanı ni son zamanlarda CHP üzerine yöneldiği haksız polikasi yüzümden sevmem ya doğru yapmıyorum ama dış politikada süper doğru yazdın hakimiz Ukranya’dan daha beter olurdu dış politikada Kürt gibi zeki Türkiye yi savaşlardan uzak tutuyor

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Putin degil, dublaj. Benzemiyor. Hepsi masal, is görüşmesi yaptılar.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

AB yi bir halt zannetti ülkesini silâh tüccarlarına yıktırdı süzme salak, Dünya'nın en güzel ülkesi harabe oldu ..

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMahmut Timurl:

Gitsin ama picama takımı ile gitmesin yoksa bu sefer kimse onu tramptan kurtaramaz

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarız4csyy4jzr:

git bi tokat daha ye

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
