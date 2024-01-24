Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti

Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Putin yönetimi Ukrayna tarafını sorumlu tutmuştu. Konuya ilişkin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belgorod- Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak ve nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirerek uçağı düşürdüklerini doğruladı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası gözlerin çevrildiği Kremlin yönetimi ise düşen uçaktan Ukrayna tarafını sorumlu tuttu. Rusya Savunma Bakanlığı, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurdu. Dünya gündemine bomba gibi düşen suçlama sonrası ise Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

"NAKLİYE ARAÇLARINI İMHA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Füze tehdidini azaltmak için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin sadece hava sahasını kontrol etmekle kalmadığı, aynı zamanda füze fırlatma noktalarını ve özellikle askeri nakliye uçaklarının kullanımıyla bunların tedarik lojistiğini de yakından izlediğine dikkati çekilen açıklamada, "Kaydedilen bombardıman yoğunluğu son zamanlarda Belgorod Havaalanı'na gelen askeri nakliye uçaklarının sayısındaki artışla doğrudan ilişkilidir. Bunu dikkate alarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Belgorod- Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek ve hava sahasını kontrol etmek için önlemler almaya devam edecektir." denildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'yı ve Ukraynalıları korumak için tüm tedbirleri aldığı belirtildi. Açıklamada, "Düşman savaş alanında herhangi bir sonuç elde edemediği için Harkiv yönünde de terör stratejisini sürdürüyor. Harkiv'i yok etmek ve sivilleri öldürmek için roket saldırılarının kullanıldığını Ukrayna'nın diğer şehirlerinde de görüyoruz." ifadeler kullanıldı.

HARKİV BÖLGESİNDEKİ RUS SALDIRILARINDA SON 1 HAFTADA 16 SİVİL ÖLDÜ

Rusya'nın son 1 haftada Harkiv bölgesine 19 füze saldırısı düzenlendiğine işaret edilen açıklamada, Rus ordusunun bu saldırılarda 26 S-300 hava savunma sistemi, 3 İskender-M füze sistemi kullandığı vurgulandı. Bu saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 78 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, 1 hastane, 3 eğitim kurumu ve 6 apartman dahil olmak üzere 13 binanın hasar gördüğü aktarıldı.

RUSYA TOPU UKRAYNA'YA ATMIŞTI

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, değişime götürülen 65 Ukraynalı askeri esirin yanı sıra 3 refakatçi, mürettebattan 6 kişi olmak üzere 74 kişinin bulunduğu "İl-76" tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü bildirmişti. Bakanlığın başka bir açıklamasında da Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğu duyurulmuştu.