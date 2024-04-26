Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali Başlıyor

(ANKARA)- Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 27. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival kapsamında kadın yönetmenlerin filmleri 9 -16 Mayıs'ta Ankara'da Kült Kavaklıdere Sineması'nda gösterilecek. "Daha azı değil daha fazlası, Sen uçuşu hatırla" temasıyla düzenlenecek festivalin açılışı 9 Mayıs akşamı Opera Sahnesinde yapılacak. Festival filmlerinin biletleri öğrenciler için 25, yetişkinler için 50 lira olacak.

27. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali kadın yönetmenlerin eserlerini 9-16 Mayıs arasında Ankara'da Kült Kavaklıdere Sineması'nda sinemaseverlerle buluşturacak. Bu kapsamda festival komitesi, programını bugün açıkladı.

Uçan Süpürge Film Festivali Danışmanı Prof. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu, festivale ilişkin şunları dile getirdi:

"ÖZGÜRCE YAŞAMAK İÇİN SANATIN İLHAMINA, GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

"30 yıla yaklaşan mücadelesinde pek çok kadına dokunan Uçan Süpürge, daha insancıl ve eşitlikçi bir dünya için kadınların vizyonunun vazgeçilmez olduğunu biliyor. Yarınlar için umudun vazgeçilmez olduğunu biliyor. Yereli ve küreseli Ankara'da buluşturan bir kültür sanat faaliyetini 27 yıl sürdürmek kolay değil. Bu yıl bizim için ayrıca özel çünkü festivalimizin doğum yeri olan Ankara'nın kültür tarihinde çok özel bir yeri olan eski adıyla Kavaklıdere Sineması, yeni adıyla Kült Kavaklıdere'nin salonlarında seyircilerimizle buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kadınlar olarak Ankara'ya ve kentsel belleğimize sahip çıkıyoruz. Bu yıl yine sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de sinema sektörünün yönetmenlerini, yapımcılarını bir araya getiren kadın ve toplumsal cinsiyet eşitliği temelindeki toplantılar gerçekleştireceğiz çünkü 'daha azı değil daha fazlası'. İşte festival temamız bu 'daha azı değil daha fazlası'. Bir de yan temamız var İranlı kadın şair Füruğ Ferruhzad'ın dizelerinden aldık onu; 'Sen uçuşu hatırla', uçuşu hatırlayalım diye. Özgürce yaşamak için sanatın ilhamına, gücüne ihtiyacımız var. Sanat ve sanatın ilhamı hep bizlerle olsun."

Festival direktörü Dilek Metin Sert de festival ve teması hakkında detaylı bilgiler verdi. Metin Sert, en önemli kriterlerinin filmlerin kadın yönetmenler tarafından yönetilmesi ve son 2 yıla ait olması gerektiğini söyledi.

Metin Sert, festivalde ödül alacak isimleri kategorilerine göre açıkladı. Buna göre;

ÖDÜL ALACAK İSİMLER

Onur Ödülü, Hatice Aslan'a verilecek. Bilge Olgaç Başarı Ödüllerini sahipleri de Oyuncu Alanında Tülin Özen, Yönetmen Dalında Ayşe Polat, Yapımcı Alanında da Nida Karabol oldu. Genç Cadı Ödülü de Deniz İlhan'a verilecek.

ÖĞRENCİ BİLETİ 25, YETİŞKİN 50 TL

Metin Sert, herkes filmlere kolay ulaşsın, rahatça izlesin diye amaçladıkları için bilet fiyatlarını öğrenciler için 25 TL, yetişkinler için de 50 lira olarak belirlediklerini kaydetti.

FERRUHZAD'IN KARA EVİ'İ GÖSTERİLECEK

Metin Sert, "İkinci bir adresimiz de söyleşiler için Goethe Enstitüsü olacak. Burada özel gösterimleri de gerçekleştireceğiz ve Füruğ Ferruhzad'ın 'Kara Ev' filmini de göstereceğiz. Ardından yaşamı ve sanatı üzerinde duran bir söyleşi gerçekleştireceğiz" dedi.

ÖDÜLLÜ FİLMLER İLK KEZ ANKARA'DA İZLENECEK

Bu yıl da festivale 100'ün üzerinde başvuru olduğunu anlatan Metin Sert, başvurulardan belirledikleri filmlerden örnekler verdi. 70'in üzerinde gösterim yapacaklarını dile getiren Metin Sert, filmlerin hepsinin ödüllü olduğunu ve Ankara'da ilk kez sanatseverlerle buluşacağını da sözlerine ekledi. Metin Sert'in konuları ile birlikte aktardığı bazı filmler ve yer alacağı kategorileri de şöyle;

Oyunbozanlar Seçkisi - Dahomey Filmi, Faruk, En Sevdiğim Pastam, La Çimera

Küçük Kadınlar Seçkisi - My Degol, Tiger Stripes

Yarışma Bölümü – Green Border, Olmak İstediğim Her Şey Değilim, Hoşça kal Taberiya, Buriti Çiçeği, Kime Aitim?, Benim Adım Mutlu, Favoriler, Gloria

AÇILIŞ TÖRENİ 9 MAYIS'TA OPERA SAHNESİNDE

Metin Sert, ayrıca "27. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali, açılışını 9 Mayıs akşamı geleneksel olarak Opera Sahnesinde gerçekleştirecek. 10'undan itibaren başlayan filmlerimiz 16'sına kadar Kült Kavaklıdere'de takip edilebilir. Biletler Biletinial üzerinden de alınabilir, sinema salonundan da temin edilebilir" açıklamasını yaptı.