TYB 2025 Ödülleri Sahiplerini Buldu

Türkiye Yazarlar Birliğinin (TYB) 2025 yılı "Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülleri", Nuri Pakdil Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Arnavutköy Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, usta yazarlar, fikir insanları, genç yetenekler ve sanatçılar bir araya geldi.

TYB İstanbul Musiki Korosu'nun dinletisiyle başlayan törende TYB Şeref Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, etkinliğin bu yıl 45. kez düzenlendiğini belirterek, bir organizasyonun uzun yıllar kesintisiz sürdürülmesinin önemli olduğunu söyledi.

TYB Ödülleri'nin kültür hayatındaki önemine dikkati çeken Arıcan, ülkenin, dönemin sosyal ve siyasi şartları içinde hayata geçirilen ödüllerin, yazarların görünürlük kazanması ve emeklerinin takdir edilmesi açısından önemli bir vizyon ortaya koyduğunu ifade etti.

Arıcan, yaklaşık yarım asra yaklaşan ödüllerin, sahip olduğu itibarla sürdürülmesinin de ayrıca değer taşıdığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz, romandan hikayeye denemeden araştırmaya kadar yıl içinde ortaya konulmuş eserlere, Türkçeye verdikleri katkı ve yazarlarının sahip olduğu vizyonu gözeterek ödül vermeye çalışıyoruz. Kategorilerimizin fazla olması bizim için büyük bir zenginlik. Ödüle layık olanı takdir etmek elbette zor bir iş ve buna layık görülenlere de büyük bir sorumluluk yüklüyor. TYB, 30 kategoride verdiği ödüllerle, bunlara layık olan insanlara daha güçlü ve güzel eserler ortaya koyma sorumluluğu yüklemektedir. Ödül alan isimlerden beklentimiz budur."

"TYB ödülleri, Türkiye'nin vicdanını temsil eder"

TYB Başkanı Prof. Dr. Enes Kala, kültürel hayatın zorla ve dayatmalarla inşa edilemeyeceğini söyleyerek, "Bizim için kültür, aşağıdan yukarıya doğru inşa edilen milli, yerli ve sivil bir oluşumdur. TYB ödülleri, sabırla eserler ortaya koyan isimlerin görünmesini sağlamaya bir vesile olmaktadır. Bunun yanı sıra eser veren kıymetli isimlere bundan sonra da benzer işler üretmesi noktasında bir sorumluluk ve mesuliyet yükler. TYB olarak bizler aynı zamanda, sadece bugünü düşünmeyen, köklere ve geçmişine vurgu yapan Türkçe hassasiyetini gözeten isimlere bir hürmet olarak bu ödülleri sunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Dil, düşünce ve duygu arasında önemli bir bağ olduğunu vurgulayan Kala, " Edebiyat, fikir ve sanat, bir toplumun kaderini belirler ve değiştirir. Kültür dünyası bir toplumun can damarıdır. TYB ödülleri, Türkiye'nin vicdanını temsil eder. Bu ödüller, şaibeden ve ideolojik körlükten uzaktır." görüşlerini paylaştı.

"Bir milletin zenginliği ortaya koydukları sanat eserleri ve aktardığı kültürel mirasla değerlendirilir"

Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu ise TYB'nin düzenlediği ödüllerin kültür sanat ve fikir hayatındaki önemine dair, "Bizler biliyoruz ki bir milletin zenginliği sadece maddi unsurlardan değil, yetiştirdiği düşünürler, ortaya koydukları sanat eserleri ve aktardığı kültürel mirasla değerlendirilir. Biz de bugün burada fikirleri, kalemleri ve eserleriyle bu büyük mirasa katkı sunan isimleri takdir ediyoruz. Onlara önemli eserler koydukları ve yarına izler bıraktıkları için teşekkür ediyoruz." dedi.

Çalışmalarında kültür ve sanat eğitimini merkeze aldıklarını belirten Candaroğlu, sanatçılar ve fikir insanlarının faaliyetlerini desteklediklerini ve TYB'ye desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Ödüller

TYB'nin "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülü"ne layık görüldüğü gecede, ödül alan isimlere plaketleri takdim edildi.

"Hikaye" dalında "Kuşlar ve Geçmeyen Şeyler" kitabıyla Hale Sert, "Şiir" dalında "Kahır ve Ayin" çalışmasıyla Bahtiyar Aslan, "Roman" dalında "Günlerin Bin Yıllık Mezarı" adlı eseriyle M. Fatih Kutlubay, "Deneme" dalında ise "Efsunlu Güzellikler" eseriyle Yağız Gönüler ödüle layık görüldü.

"Fikir" dalında Burhanettin Tatar'ın "Sonsuzun Sınırında: Kur'an ve Tefekkür İlişkisi Üzerine", "Araştırma" dalında Kemal Ramazan Haykıran'ın "Gül ve Kılıç Moğol İstilasında Mevlana ve Etrafındaki Dünya", "İnceleme" dalında ise Şerif Eskin'in "Osmanlı Modern Yazılı Kültüründe Edebiyata Yüklenen Anlamlar" eserleri ödül alan çalışmalar oldu.

"Dil" dalında Abdülkadir Dağlar'ın "Şak Şık Şakayık: Töreli İştikak Denemeleri", "Edebi Tenkit" dalında Sercan Ceylan'ın "Metni (D)okumak: Modern Türk Edebiyatı Üzerine Eleştirel Okumalar", "Söyleşi" dalında Mehmet Nuri Yardım'ın "Medeniyet Sohbetleri" eserlerine ödüller takdim edilirken, "Basın Fıkra" ödülü ise Milat Gazetesi'ndeki yazılarıyla İsmail Bingöl'e verildi.

"Hatıra" dalında Bilal Kemikli'nin "Şu Bizim Ankara", "Şehir" dalında Taner Ay'ın "Edebiyatın Suriçi", "Biyografi" dalında Safiye Önal'ın "Yaşayan Klasiğimiz Mustafa Kutlu", "Çocuk Edebiyatı" dalında Yücel Feyzioğlu'nun "Kırk Parmaklı Padişah" eserleriyle, "Tercüme" dalında Sait Okumuş'un Mahmud-ı Şebüsteri'nin "Gülşen-i Raz" çevirisi ve "Dergi" dalında ise "Çare Dergisi" ödüle değer görüldü.

"Dijital Mecra" ödülü Reyhan Çınar'ın "İstanbul Türkçesi" YouTube kanalına, "Belgesel" ödülü TRT World'de yayınlanan "Bir Zeytin Ağacı Altında" yapımına, "Dizi" ödülü TRT Avaz'da yayınlanan "İzler" programına, "Televizyon" programı ödülü VAV TV'de yayınlanan "Aramızdaki Kelimeler" yapımına, "Radyo" programı ödülü ise TRT Erzurum Radyosu'nun "Hayatın İçinden" programına sunuldu.

Kamu yayıncılığı kategorisinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının "Telve" ve "Bağlar" dergileri, özel yayıncılık kategorisinde VakıfBank Kültür Yayınları, özel yayıncılık jüri özel ödülüne ise Şamil Öçal layık görüldü.

"Mehmet Doğan Türk Dünyası Edebiyat Ödülü" Mehmet Akif Ersoy'un "Safahat" eserini Özbekçeye tercüme eden Miraziz Azam'a, "TYB Vefa Ödülü" TYB Yönetim Kurulu üyesi ve TYB Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Muhsin Mete'ye, "Üstün Hizmet Ödülü" ise araştırma, inceleme, deneme kitaplarıyla Türk edebiyatına sağladığı katkılardan ötürü Abdullah Uçman, yazar ve akademisyen Ümit Meriç ile yazar Yavuz Akpınar'a takdim edildi.

Etkinlik, ödül kazanan isimlerin protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.