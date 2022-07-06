TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu kurban kesecekleri uyardı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Kesimlerin yetkililer tarafından belirlenmiş alanlarda, eğitimli kasaplar tarafından ve veteriner hekim kontrolünde yapılması önerilmektedir." dedi.

TVHB 6 Temmuz Dünya Zoonotik Hastalıklar Günü ve yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Holiday Inn Ankara Otel'de basın toplantısı gerçekleştirdi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nda her yıl 2,5 milyon civarında küçükbaş, 1 milyona yakın büyükbaş hayvanın kesildiğini bildirdi.

Bu durumun kurbana dönük önemli uygulamaları beraberinde getirdiğini ifade eden Eroğlu, "Hayvan sevklerinden, satış yerlerine, kesimlerden etlerin muhafazası ve tüketilmesine kadar her konu, hayvan, insan ve çevre sağlığı açısından önemli olup bilimsel ve yasal anlamda belirlenen kurallara uymayı gerektirmektedir." diye konuştu.

Eroğlu, ülkedeki büyük ve küçükbaş hayvanlarda başta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, tüberküloz, brusella, şarbon, ekinokok kisti ve tenya olmak üzere çeşitli zoonoz hastalıkların görüldüğünü vurguladı.

Kırsalda ve riskli olan bölgelerde kenelere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Bazı hastalıklar canlı hayvanlarda belirtiler oluşturabilirken (yüksek ateş, öksürük, güç veya sesli nefes, ağız. burun akıntısı, ishal gibi) bazıları herhangi bir belirti oluşturmaz. Bu nedenle kesim öncesinde hayvanların, kesim sonrasında ise kan, et ve iç organların veteriner hekim muayenesinden geçmesi gerekir. Hayvan, sağlıklı dahi olsa, kesimin hijyenik yapılmaması neticesinde pek çok hastalık etkeni etlere deri, bağırsak içeriği, kesim aletleri veya kasaptan da geçebilmektedir. Bu nedenle kesimlerin bu işlem için yetkililer tarafından belirlenmiş alanlarda, eğitimli kasaplar tarafından ve veteriner hekim kontrolünde yapılması önerilmektedir."

Kurbanlığını kendi kesen vatandaşların kesim esnasında kanda, ette veya iç organlarda normalin dışında şüpheli bazı renk ve oluşumlar görmeleri halinde mutlaka veteriner hekimle irtibata geçmeleri gerektiğini aktaran Eroğlu, hayvanın baş, karkas ve iç organlarının muayene için saklanmasının önemine dikkati çekti.

Eroğlu, kesimde kullanılan ekipmanın temizliğine özen gösterilmesi çağrısında da bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kesim işlemi maksimum 30 saniye içinde yapılmalıdır. Derinin dış yüzeyine temas edildikten sonra eller ve kullanılan ekipman yıkanmadan tekrar ete temas ettirilmemelidir. Kesim en az 2 temiz bıçakla yapılmalıdır. Etin yer ve derinin dış yüzü ile teması önlenmelidir. Gövdeye bulaşan pisliğin uzaklaştırılmasında bıçak kesinlikle kullanılmamalıdır. Ayrıca iç organların çıkartılması esnasında mide ve bağırsaklara zarar verilmemeli ve içeriklerinin ete bulaşması engellenmelidir. İç organların kesimden sonra en geç 30 dakika içerisinde çıkarılması gerekir. Önce karın içi, sonra göğüs içi organları çıkarılmalıdır."

Eroğlu, kesim esnasında ortaya çıkan atıkların usulüne uygun olarak bertaraf edilmesi gerektiğini de belirtti.

-"Kurban derisi israf edilmemelidir"

Eroğlu, kurban derisinde bıçak yarası ve kesik olmasının değerini düşürdüğüne dikkati çekerek, "Kurban derisi milli servettir ve israf edilmemelidir. Yüzülen deriler yıkanmamalı ve kesimi takiben en geç 1 saat içinde tuzlanmalıdır." dedi.

Kurban etlerinin oda ısısı seviyesine düşmesi beklendikten sonra buzdolabına kaldırılması gerektiğini anlatan Eroğlu, kesim sonrasında elde edilen kasların ete dönüşmesi için yaklaşık bir gün buzdolabında bekletilmesi gerektiğini vurguladı.

Eroğlu, tekrar tekrar dondurup çözmenin etlerin daha çabuk bozulmasına ve gıda zehirlenmelerine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kullanılan bıçak, satır ve kesme tahtası gibi gereçlerin kesim öncesinde ve sonrasında iyice yıkanması gerektiğine işaret eden Eroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Etle uğraşacak kişilerin hem ete temas etmeden önce hem de etlere temas ettikten sonra ellerini sabun ve su ile iyice yıkaması gerekmektedir. Etlerin doğranmasında kullanılan gereçler kesinlikle salata ve meyve gibi çiğ olarak tüketilecek gıdaların hazırlanmasında kullanılmamalıdır. Etler iyice pişirildikten sonra tüketilmelidir. Etlerin merkezi sıcaklığının 70 derecenin üzerine çıkarılması önerilmektedir. Bunun anlaşılmasında dikkat edilmesi gereken kriterlerden birisi etten sızan kanlı sıvının kırmızı görünümünün tamamen kaybolarak gri/kahverengi renge dönmesidir. Et ve et ürünleri, bakterilerin çoğalmaları için son derece uygun bir ortam niteliğindedir. Bir bakteriden uygun koşullarda 12 saatte 16 milyar bakteri üremektedir. Bu durum hafif bir bakteri yüküne sahip bir etin iyi muhafaza edilmediği takdirde bir gece sonra insan sağlığı açısından ne derece büyük bir tehlikeye dönüşebileceği konusunda fikir vermektedir."