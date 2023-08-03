Tvhb Başkanı Murat Arslan: "Veteriner Hekimlere Karşı Şiddet Maalesef Kontrolsüz Bir Şekilde Devam Ediyor. Yakın Zamanda İş Bırakma Eylemi Yapacağız"

HABER: İLEYDA ÖZMEN

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Murat Arslan, "Meslektaşlarımıza maalesef şiddet daha fazla artarak devam ediyor. Biz artık meslektaşlarımızı korumak için alabileceğimiz önlemleri kendimiz düşünmeye başladık. Yakın zamanda bununla ilgili iş bırakma eylemi yapacağız. Veteriner hekimlik bilinçli bir şekilde adeta işlevsizleştiriliyor, değersizleştiriliyor. Bununla ilgili yetkililerden derhal adım atmasını bekliyoruz. Aslında kamuoyundan da duyarlılık bekliyoruz. Biz Türkiye'de olağanüstü zor koşullarda mesleğini yapmaya çalışan hekimler durumundayız. Veteriner hekimler sağlık çalışanıdır. Sağlıkta şiddet kapsamına derhal veteriner hekimlerde alınmalıdır" dedi.

Ankara'da veteriner hekim Ceren Eroğlu, kendisini enfeksiyon tedavisi gören kedisinin ölümünden sorumlu tutan A.K. isimli kadının saldırısına uğradı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Başkanı Murat Arslan, yaşanan durumu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Arslan şöyle konuştu:

"VETERİNER HEKİMLERE KARŞI ŞİDDET MAALESEF KONTROLSÜZ BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR. YAKIN ZAMANDA İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPACAĞIZ"

"Meslektaşlarımıza maalesef şiddet daha fazla artarak devam ediyor. Özellikle gıda alanında çalışan meslektaşlarımız toplum sağlığı açısından önemli bir görev yapıyorlar. Çok gündeme gelmiyor ama orada da ciddi bir şiddet var. Yapacakları çok küçük bir hata aslında toplumun belki yüzlercesini etkileyecek. Ama ciddi bir mobbing ve şiddet orada da uygulanıyor. Yine yerel yönetimde de çok gündeme gelmiyor ama meslektaşlarımız ciddi bir mobbing altında. Özellikle yerel yönetimlerin bazı eksiklikleri, sorumluluklarındaki bazı eksiklikler nedeniyle sorumlu tutuluyorlar ve ciddi şiddete maruz kalkıyorlar. Son olayda da zaten sıkça son zamanlarda rastladığımız serbest klinisyen hekim yönelik bir şiddet söz konusu. Kişi yapılan tedaviyi beğenmiyor, sağlığın doğasında vardır her hastayı kurtaramazsınız hastasını kaybediyor veya ücreti beğenmiyor. Bu nedenle maalesef meslektaşımıza şiddet uygulanıyor. Yakın zamanda İzmir'de de Ankara'da da yaşadık. Hatta Yozgat'ta bir meslektaşımız yakın geçmişte bıçaklanarak öldürüldü. Yani veteriner hekimlere karşı şiddet maalesef kontrolsüz bir şekilde devam ediyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi şu; veteriner hekimler sağlık çalışanıdır. Ama maalesef ne özlük hakları düzenlenirken ne de sağlıkta şiddet yasası çıkarılırken veteriner hekimler bu kapsamda tutulmadı. Son zamanlarda çok rahat bir şekilde veteriner hekimlere karşı şiddetin uygulanmasının nedenlerinden bir tanesi de bu. Veteriner hekimlere yapılan şiddet karşılıksız kaldığı için maalesef ülkemizde de hemen her alanda şiddet artarak devam ediyor. Bu nedenle biz artık meslektaşlarımızı korumak için alabileceğimiz önlemleri kendimiz düşünmeye başladık. Yakın zamanda bununla ilgili iş bırakma eylemi yapacağız. Yani hastalarımıza belki bir gün hizmet vermeyeceğiz acil olanlar dışında. Kamuoyunun dikkatini bu şekilde çekmeye çalışacağız.

"BİZ TÜRKİYE'DE OLAĞANÜSTÜ ZOR KOŞULLARDA MESLEĞİNİ YAPMAYA ÇALIŞAN HEKİMLER DURUMUNDAYIZ"

Veteriner hekimler sağlık çalışanıdır. 657 sayılı kanun bunu gösteriyor. Diğer ilgili kanunlarda yine atıfta bulunuyor. Dolayısıyla sağlıkta şiddet kapsamına derhal veteriner hekimlerde alınmalıdır. En önemli adımlardan bir tanesi bu. Diğeri ise kamuoyunun bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesidir. Veteriner hekimler adı üzerinde hekimlik mesleği yapıyorlar. En önemli görevleri aslında kendilerine adadıkları görevleri hayvan sağlığı, hayvanları tedavi edebilmektir. Hiçbir hekim hastasını kaybetmek istemez. En büyük sıkıntıyı, acıyı öncelikle kendisi duyar. O bakımdan veteriner hekimler profesyonel mesleklerini yaparken diğer hekimlerin yaşadığı kaygıları, sorunları yaşarlar. Şiddete maruz kalmaları için bunlar gerekçe olamaz asla. Yine yerel yönetimlerde çalışan meslektaşlarımız kurumlarının yetersizliklerinden sorumlu tutulamazlar. Bununla ilgili mobbing, ciddi bir sosyal medya saldırısı yapılıyor meslektaşlarımıza. Özellikle klinisyen meslektaşlarımıza sosyal medya üzerinden yapılan saldırılar artık onların işlerini yapamayacağı duruma düşürmekte. Ticari olarak da çok fazla sorun yaratmakta. Bütün bunları düşündüğümüzde toplum sağlığı için aslında çok stratejik bir meslek olan veteriner hekimlik çok güçlendirilmeli. Bu olayların hızla önlenmesi gerekiyor ki biraz önce bahsettiğimiz gıda denetimi sırasında veteriner hekim kendini güvende hissedebilsin, iş güvenliği açısından kendini iyi hissedebilsin, görevini yapabilsin. Veteriner hekimlik bilinçli bir şekilde adeta işlevsizleştiriliyor, değersizleştiriliyor. Bununla ilgili yetkililerden derhal adım atmasını bekliyoruz. Aslında kamuoyundan da duyarlılık bekliyoruz. Biz Türkiye'de olağanüstü zor koşullarda mesleğini yapmaya çalışan hekimler durumundayız."