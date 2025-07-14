Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
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Rüşvet soruşturmasında tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Tutuklanan Muhittin Böcek, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

MUHİTTİN BÖCEK HASTANEYE KALDIRILDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, geçtiğimiz haftalarda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, ardından İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cezaevinde kalbinden rahatsızlanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

"ARAÇ GİYDİRME HİZMETİ ADI ALTINDA 8,5 MİLYON LİRALIK FATURA" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürülmüştü.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in, eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edilmişti. Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenilmişti. Kerimoğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCengiz Nişanci:

İnşallah yaşattıklarınızı yaşamadan ölmezsiniz

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

hapse giren hasta oluyor, ne hikmetse

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme4
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