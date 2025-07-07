Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
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Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
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Rüşvet soruşturmasında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı kararı ile görevden uzaklaştırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

MUHİTTİN BÖCEK GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Muhittin Böcek'in görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında "rüşvet alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "rüşvet" soruşturması kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ile eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, hakkında gözaltı kararı bulunan Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, "3 şüpheli hakkında iki farklı eylemden rüşvet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, arama, el koyma ve gözaltı işlemi ifa edilmiştir." ifadesi kullanılmıştı.

Tutuklanan Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldıMuhittin Böcek

"ARAÇ GİYDİRME HİZMETİ ADI ALTINDA 8,5 MİLYON LİRALIK FATURA" İDDİASI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürülmüştü.

MUHİTTİN BÖCEK'İN GELİNİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında Mustafa Gökhan Böcek'in, eski eşi Zeynep Kerimoğlu adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edilmişti. Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenilmişti. Kerimoğlu yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıHakan Demir:

vay be , halkın iradesiyle seçilmiş bir başkan görevden alındı, adalet herkese lazım olacaktır diyelim

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Haber YorumlarıAYDIN null:

DARISI DIGERLERINE

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Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Davul şimdilik onlarda ama halkın tokmağını yiyecekler. Devran dönecek yobazlar gidecek

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Haber Yorumlarıbgy8hhy6xr:

Yatacak yeriniz yok be, Savcı Hakim olmuş karar veriyor, utanmadan bir de hukuk devleti dersiniz.

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Haber YorumlarıDeli:

hakan denen şahıs halkın iradesiyle seçilmiş diye hırsızlık yolsuzluk serbestmi oldu . siz hayırdır akp yapsa biyerleriniz açılır yırtınırsınız şimdi halkın iradesimi aklınıza geldi. kim çalıyosa alsınlar içeri a parti b parti farketmez. benim paramı çalan içeri girsin. siz ne beyin fukarası çıktınız arkadaş

Yorum Beğen28
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