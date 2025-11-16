Haberler

Türkiye'ye Yurt Dışından 10 Suçlu Getirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ve Fas'tan kırmızı bültenle aranan 10 suçlunun Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı. Bakan, suçluların yakalanmasında uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Almanya, Gürcistan, Kuzey Makedonya ile Fas'tan kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 10 suçlunun Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri yakalayıp Türkiye'ye geri getirdiklerini belirtti.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, istihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ve Asayiş, Siber Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları ile TEM daire başkanlıkları koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdüklerini belirten Yerlikaya, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen operasyonel işbirliğiyle kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan B.Ö, S.B, E.G, R.D, T.Ö.A, D.Ö, Y.A. ile ulusal seviyede aranan E.F, A.Ç, N.Ş'nin yakalandığını ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını belirtti.

"Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten yaralama, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan organize suç örgütü üyesi B.Ö, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.B. ve E.G.ile "taksirle adam öldürme" suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.D'nin Almanya'da yakalandığını bildiren Yerlikaya, iadesi sağlanan diğer suçlulara ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan T.Ö.A. isimli şahıs Gürcistan'da, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma, bulundurma, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan D.Ö. isimli şahıs Gürcistan'da, 'terör örgütüne üye olma' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Y.A. isimli şahıs Fas'ta, 'dolandırıcılık, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından ulusal seviyede aranan E.F. isimli şahıs Gürcistan'da, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 3568 sayılı yasaya muhalefet, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi, dolandırıcılık' suçlarından ülkemizce ulusal seviyede aranma kaydı olan A.Ç. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da, 'Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama, resmi belgede sahtecilik' suçlarından ulusal seviyede aranan N.Ş. isimli şahıs Kuzey Makedonya'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Bakan Yerlikaya, emeği geçenleri tebrik ederek, milletin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel



