Haberler

Türkiye ve Portekiz'den Konut İş Birliği Adımı

Türkiye ve Portekiz'den Konut İş Birliği Adımı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile deprem bölgelerinde yapılan konut inşası ve iş birliği olanaklarını görüşmek üzere bir araya geldi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan çalışmaların anlatıldığı film izlendi. Görüntüleri izleyen Portekizli Bakan Luz, "Sadece deprem bölgesinde yaptıklarınız bile tek kelimeyle şahane. Muazzam işler çıkarmışsınız; çok takdir ettiğimizi söylemek isterim. 2 yıl gibi kısa bir sürede bu kadar konut teslim edebilmek dudak uçuklatacak kadar çok yüksek bir rakam. Bu sizin bu alandaki başarınızı gösteriyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ile iş birliği yapmak istediklerini ve bu kadar kısa zamanda bu kadar yüksek sayıda konut yapabilmek için hayata geçirilen düzenlemeleri incelemek istediklerini belirten Bakan Luz, "Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün olan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz'i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında iş birliği yapmak için her türlü imkan var" diye konuştu.

'İŞ BİRLİĞİNE AÇIK OLDUĞUMUZU İFADE ETTİK'

Bakan Kurum ise deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı inşa edildiğini, 300 bininin teslim edildiğini, konutların yanı sıra alt yapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejini hayata geçirdiklerini söyledi. Bakan Kurum, görüşmenin artından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, asrın inşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık. Şehircilik ve sosyal konut üretimine dair bizden talep ettikleri desteği değerlendirdiğimiz görüşmede, Portekiz ile iş birliğine açık olduğumuzu ifade ettik. İnşa ve ihya konusunda bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

TFF, Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saatiyle ilgili kararını verdi
Bakan Memişoğlu müjdeledi: 17 bin sağlık personeli ataması yapılacak

Atama bekleyenlere müjde! Bu ay 17 bin kişi alınacak
Kaçak et skandalında yeni gelişme: Kamu kurumlarına da satmışlar

Skandalı başka bir boyuta taşıyan itiraf: Kamu kurumlarına da sattık
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

TOGG'un yeni modeli yollarda! İlk teslimat Erdoğan'a yapıldı
Alperen Şengün'den canlı yayında itiraf: Ona en iyi Rolex'i alacağım

Maç sonu canlı yayında açıkladı: Ona en iyi Rolex'i alacağım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.