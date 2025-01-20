Türkiye ve Endonezya Arasında Kültürel İlişkileri Güçlendirme Adımları

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Kültür Bakanı Fadli Zon ile bir araya geldi.

Büyükelçilikten edinilen bilgiye göre, Küçükcan, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subionto'nun kabinesinde Kültür Bakanı olarak atanan Zon'u tebrik etti.

Küçükcan, Türkiye ile Endonezya arasındaki tarihi ve kültürel ilişkilerin uzun geçmişe sahip olduğunu belirtti.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yılı münasebetiyle 2025'te mevcut bağları güçlendirmek için Türk tarihi, kültürü, sanatı ve müziğini tanıtan etkinlikler düzenlemeyi planladıklarını dile getiren Küçükcan, üniversite ve düşünce kuruluşlarında Türkiye hakkında seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlemek istediklerini aktardı.

Talip Küçükcan, Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Tekstil Müzesi'nin Osmanlı İmparatorluğu döneminde başkonsolosluk binası olarak kullanıldığını hatırlatarak, bu müze ile ortak etkinlikler ve projeler gerçekleştirmekten memnuniyet duyulacağını ifade etti.

İslam mirasının sergilenmesi ve müzecilik alanında işbirliği vurgusu

Türkiye ve Endonezya'nın, İslam medeniyetinin kültürel mirasına ev sahipliği yaptığını vurgulayan Küçükcan, Türkiye'nin, İslam eserlerinin restorasyonu ve korunması konusunda önemli birikimlerinin olduğunu, ülke dışına çıkarılan tarihi ve kültürel eserlerin ülkeye geri getirilmesinde önemli mesafeler kaydettiğini ve müzecilik dahil bu alanlarda işbirliklerine açık olduğunu söyledi.

Küçükcan, 2024'te 1149, 1980'den bu yana ise 25 bini aşkın eserin yurt dışından Türkiye'ye getirilerek sergilendiğini belirterek, Endonezya'nın da kendi kültürel mirasını geri alma çabalarını takdirle izlediklerini dile getirdi.

Türkiye ile Endonezya'nın turizm alanındaki ilişkilerinin güçlendiğini vurgulayan Küçükcan, Endonezya'nın Türk vatandaşlarına vize uygulamasının, ikili ilişkilerin geliştirilmesini yavaşlattığına işaret etti.

Küçükcan, Türkiye'nin Endonezya vatandaşlarına vize uygulamadığını ve karşılıklılık esası çerçevesinde Türk vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanması gerektiğini, Endonezya'ya (Cakarta ve Bali) her hafta 14 uçuş gerçekleştiren Türk Hava Yolları'nın (THY) haftalık sefer sayısını 28'e çıkarmayı hedeflediğini Bakan Zon'a aktardı ve kendisinden destek talebinde bulundu.

İki yıl önce Cakarta'da açılan Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) birçok ülkede faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Küçükcan, YEE'nin özellikle Endonezya'daki kamu kurumlarında çalışanlara Türkçe öğretme konusunda Endonezya kamu kurumlarıyla işbirliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Endonezya Kültür Bakanlığı ile ortak film projesi

Bakan Zon ise Ekim 2024'ten beri Kültür Bakanı olarak görev yaptığını anımsatarak, Endonezya Kültür Bakanlığının ülke tarihinde ilk kez müstakil bir Bakanlık olarak tesis edildiğini, bu kararın Endonezya Cumhurbaşkanı Subionto'nun ülkenin zengin kültürel mirasını ve İslam kültürünü korumaya yönelik taahhüdünün bir tezahürü olduğunu ifade etti.

Türkiye ile Endonezya arasında geçmişi 16. yüzyıla dayanan güçlü tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkiler olduğunun altını çizen Zon, bu yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yılı vesilesiyle Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliğince Endonezya'da gerçekleştirilecek "Türk Filmleri Festivali" de dahil olmak üzere birçok etkinliğin Bakanlıklarınca destekleneceğini söyledi.

Zon, Türkiye'yi çeşitli vesilelerle 50'den fazla kez ziyaret ettiğini, bu çerçevede Türkiye'nin zengin kültürel mirasını yakından tanıma imkanı bulduğunu aktararak, Endonezya'da faaliyetlerini sürdüren YEE'ye desteklerini sürdüreceklerini teyit etti.

Türkiye ile Endonezya'nın Açe bölgesi arasında tarihi bağlar olduğuna işaret eden Zon, yalnızca Açe bölgesi özelinde değil, Türkiye'nin, Endonezya'nın Yogyakarta şehri ve diğer bölgelerindeki Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalan tarihi varlığı ve mirasının da keşfedilmesi amacıyla yapılacak çalışmalarda işbirliklerine açık olduklarını belirtti.

Zon, Türk film ve dizilerinin Endonezya'da oldukça popüler olduğunu söyleyerek, özellikle Osmanlı dönemi Türk-Açe ilişkileri tarihi üzerine ortak yapımlar üretilebileceğini, bu konuda ortak proje girişimlerinde işbirliklerine açık olduklarını kaydetti.