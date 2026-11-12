Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, MEB önünde tüm kademelerde ücretsiz yemek istedi

Haber: Kadir DEVİR - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu adına MEB önünde açıklama yapan Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, "Bütün okullarda ücretsiz ve güvenli içme suyuna sürekli erişim için gerekli altyapı acilen kurulmalı ve suyun güvenliği düzenli aralıklarla denetlenmelidir. Ülkemiz, Dünya Okul Yemeği Koalisyonu'na derhal dahil olmalı; çocukların beslenme hakkı ulusal ve uluslararası bağımsız denetim mekanizmalarına uygun, şeffaf ve sürdürülebilir bir okul yemeği programıyla güvence altına alınmalıdır." dedi.

Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu, bir öğün ücretsiz okul yemeği talebiyle Milli Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Veli-Der Genel Başkanı Ömer Yılmaz, milyonlarca çocuğun okulda açlık ve susuzlukla mücadele ettiğine dikkat çekerek, ücretsiz okul yemeği uygulamasının hayata geçirilmemesini eleştirdi. Çocuk yoksulluğunun eğitimde fırsat eşitliğini ve çocuk haklarını zedelediğini belirten Yılmaz, yetersiz beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişiminde kalıcı sorunlara yol açtığını vurguladı.

Yılmaz, çocukların eğitime erişimi kadar nitelikli beslenmesinin de devletin sorumluluğu olduğunu belirterek, sağlıklı beslenmenin akademik başarıyı artırıp devamsızlığı azalttığını söyledi. Ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği ile temiz içme suyuna erişimin temel bir hak olduğunu vurguladı. Hiçbir çocuğun aç bırakılmayacağı, tüm öğrencileri kapsayan evrensel bir kamusal okul yemeği sistemi kurulması çağrısında bulunan Yılmaz şunları söyledi:

"Bir öğün ücretsiz ve sağlıklı okul yemeği, yalnızca bir beslenme desteği değil; çocuğa verilen 'senin varlığın değerli, sen bu toplumun eşit bir bireysin' mesajıdır. Bu haktan eşit biçimde yararlanan bir çocuk, okulda kendini akranlarıyla eşit hissedecektir; sosyal adalet, öz güven ve aidiyet duygusu da bu sayede onarılacak ve güçlenecektir. Her çocuğun her gün ücretsiz, sağlıklı ve güvenli okul yemeğine ve temiz suya erişimi, dönemsel bir sosyal yardım mekanizması olmaktan çıkarılmalı ve kesintisiz kamusal bir politika haline getirilmelidir. Nitekim Dünya Gıda Programının 2024 verilerine göre, dünyada en az 466 milyon çocuk okul yemeği programlarından yararlanmaktadır. Finlandiya'da okul öncesinden lise sonuna kadar tüm öğrencilere ücretsiz okul yemeği sağlanırken, Brezilya ve Hindistan gibi pek çok ülke de okul yemeğini evrensel bir kamu hizmeti olarak sunmaktadır. Türkiye de bu evrensel haktan mahrum bırakılamaz. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak talebiz açık ve nettir:

"ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ TÜM KADEMELERDE SUNULMALI"

Ücretsiz okul yemeği, tüm kademelerde, ayrım gözetmeksizin her çocuğa sunulacak evrensel ve kamusal bir hak olarak yasal güvence altına alınmalıdır. Okul yemeği için genel bütçeden, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlıklarının bütçelerinden de pay ayrılarak kalıcı, denetlenebilir bir bütçe oluşturulmalıdır. Yemeklerin besin değeri, diyetisyenler ve halk sağlığı uzmanları tarafından belirlenmeli; güvenli içme suyu ve hijyen koşulları zorunlu standart olmalıdır. Yerel yönetimler ve merkezi idare doğrudan sorumluluk üstlenmelidir. Okul kantinlerinde gıda güvenliği ve ürünlerin sağlıklı beslenmeye uygunluğu ve fiyat politikaları acilen ve düzenli olarak denetlenmeli; öğrencilere sağlıklı, nitelikli ve uygun fiyatlı seçeneklerin sunulması zorunlu kılınmalıdır.

"İKTİDARI ÇOCUKLARIN BESLENME HAKKINI HAYATA GEÇİR ER EK ADIMLAR ATMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bütün okullarda ücretsiz ve güvenli içme suyuna sürekli erişim için gerekli altyapı acilen kurulmalı ve suyun güvenliği düzenli aralıklarla denetlenmelidir. Ülkemiz, Dünya Okul Yemeği Koalisyonu'na derhal dahil olmalı; çocukların beslenme hakkı ulusal ve uluslararası bağımsız denetim mekanizmalarına uygun, şeffaf ve sürdürülebilir bir okul yemeği programıyla güvence altına alınmalıdır. Okul yemeği politikası; eğitim, sağlık, sosyal koruma, yerel tarım ve iklim politikalarıyla birlikte değerlendirilmelidir. Okul yemeğine ayrılacak herhangi bir ödenek bütçede ayrı ve açık biçimde gösterilmeli; uygulama takvimi, sorumlu kurumlar ve yıllara yayılan finansman planı kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Kaç çocuğun, kaç eğitim gününde, hangi nitelikte bir öğüne eriştiği düzenli olarak açıklanmalıdır. Bu hakkın bütçesi olmalıdır; o bütçenin de hesabı verilebilmelidir. Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu olarak, başta siyasi iktidar olmak üzere tüm karar alıcıları, yerel yönetimleri, eğitim paydaşlarını ve kamuoyunu çocukların beslenme hakkını hayata geçirecek kalıcı ve sürdürülebilir adımlar atmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA