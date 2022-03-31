Türkiye'nin yüzde 42'si kirada oturuyor

İSTANBUL (DHA) - Şubat ayında kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı hem ülke genelinde, hem de İstanbul, İzmir ve Ankara'da arttı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verileri, AB'deki 27 ülkede, ortalama 10 kişiden üçünün kirada oturduğunu gösterirken, Türkiye'de kiracıların oranı yüzde 42,1 olarak kaydedildi. Taşınanların sayısı arttıkça, evden eve nakliyat ve depolama çözümlerine talepte de yükseliş görüldü.

Uzaktan çalışma olanağıyla hızlanan büyükşehirlerden göç, satılık ev fiyatlarındaki yükselişle birleşerek farklı şehirlerde kiracı sayısındaki artışa sebep oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ve Türkiye'deki konut fiyatlarının değişimini ölçmeyi amaçlayan Konut Fiyat Endeksi, Aralık 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 7,9 artarken, yıllık nominal değişim yüzde 59,6, reel değişim ise yüzde 17,9 olarak tespit edildi. 27 ülkede ortalama 10 kişiden üçünün kirada oturduğu Avrupa Birliği'nin verilerinde ise Türkiye'de kiracıların oranının yüzde 42,1 olduğu görüldü.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Göztepe Nakliyat CEO'su Ulaş Gümüşoğlu, "Şehirlerarası ve şehir içi nakliye taleplerinin 2021 başından bu yana artış trendi içinde olduğunu gözlemliyoruz. Kimileri büyükşehirlerin karmaşasından uzaklaşmak için memleketlerine geri dönmeyi tercih ediyor, kimileri de kiraların daha ucuz olduğu, daha küçük evlere taşınıyor. Göztepe Nakliyat olarak evden eve taşıma gibi özen ve hassasiyet gerektiren bir konuda hem şehirlerarası hem de şehir içi nakliye hizmetlerinde yetkin insan kaynağımızla hizmet veriyoruz" dedi.

KİRALIK KONUT PİYASASI CANLANIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) yayımladığı "Kiralık Konut Piyasası Görünümü Şubat 2022" raporuna göre, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı geçtiğimiz aya göre hem ülke genelinde hem de İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere üç büyük ilde yükseliş kaydetti. Bu durumun kiralık konut piyasasında bir canlanmaya işaret ettiğine dikkat çeken Ulaş Gümüşoğlu, "Bu canlanmayı nakliye sektörü de yakından hissediyor. Özellikle atama dönemlerinde, sezon başlangıçlarında ya da yüz yüze eğitime geçen üniversitelerde derslerin başladığı tarihlerin hemen öncesinde evden eve nakliyat taleplerinde dikkate değer bir artış görülüyor. Müşteriler, nakliye taleplerinde farklı ihtiyaçlara uygun çözümleri tek elden sunabilen, titiz çalışan, paketleme ve taşıma konusunda güven veren hizmet sağlayıcılara yöneliyor. Göztepe Nakliyat olarak sektörde 40 yılı aşan deneyimimizle ve farklı ihtiyaçlara uygun 19 araçlık filomuzla ev taşıma, evden eve nakliyat, parça eşya taşıma gibi ihtiyaçları olan müşterilerimizin yanındayız" ifadelerini kullandı.

"ÖZEL TAŞIMACILIK HİZMETLERİ DE SUNUYORUZ"

Zaman zaman bireysel ve ticari müşterilerin nakliye taleplerinin farklılaştığını ve tekstil ürünlerini taşımak isteyen kurumsal müşterilerin daha özel çözümlere ihtiyaç duyabildiğini dile getiren Gümüşoğlu, "Özel olarak ürettirdiğimiz askılı tekstil taşıma üstyapısına sahip araçlarımız tekstil taşımacılığı için yaratıcı bir çözüm sunarken, ofis taşımalarında da evrakların doğru paketlenmesinin ve elektronik eşyaların güvenli taşınmasının elzem olduğu bir taşıma hizmeti sunuyoruz. İşleyişimiz önce ekspertizle başlıyor. Ağırlık ve büyüklük fark etmeksizin para kasalarının taşınmasında koşullara göre transpalet, kızak, kayış ve gerektiğinde vinç veya forklift gibi araçlar kullanıyoruz. Evden eve nakliyat çözümü seçen müşterilerimizin piyanosu varsa, daha çok dikkat gerektiren piyano taşıma işi için ayrı bir kamyonet kullanıyoruz. Tıbbi cihazların ya da elektronik sistemlerin nakli de deneyimli insan kaynağımız tarafından, özenle gerçekleştiriliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel