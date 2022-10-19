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Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ilk testi başarıyla geçti! Rize'den fırlatılıp Sinop açıklarındaki hedefi vurdu

Güncel Haberler

ROKETSAN'ın geliştirdiği ve "Yıldırım" ile "Bora"dan sonra Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi olan "Tayfun" Rize'den fırlatılarak Sinop açıklarında bulunan hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında dün sabah ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ilk testi başarıyla geçti! Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu

Görüntüleri bugün servis eden ajanslar haberi; "Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı" ifadeleriyle geçti.

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ilk testi başarıyla geçti! Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu

Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.

Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ilk testi başarıyla geçti! Rize'den fırlatılıp 561 km uzaklıktaki hedefi vurdu

YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Türkiye Sinop Rize Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

kagan soylu:

Hedefi vururken gosterselermis daha gerçekçi olurmuş Ama tarihide çok güzel gelişme

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Umit Cetin:

hani şu üretmiyoruz diyen insanlara gelsin bu haber eskiden bir kurşun bile üretemezken şimdi tank füze sistemleri uçak birçok şey üretiyoruz hamdolsun

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hasan:

işte böyle haberlerle gel

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