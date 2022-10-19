Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ilk testi başarıyla geçti! Rize'den fırlatılıp Sinop açıklarındaki hedefi vurdu

ROKETSAN'ın geliştirdiği ve "Yıldırım" ile "Bora"dan sonra Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi olan "Tayfun" Rize'den fırlatılarak Sinop açıklarında bulunan hedefi başarı ile vurdu.