Türkiye'nin yerli balistik füzesi Tayfun ilk testi başarıyla geçti! Rize'den fırlatılıp Sinop açıklarındaki hedefi vurdu
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ROKETSAN'ın geliştirdiği ve "Yıldırım" ile "Bora"dan sonra Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi olan "Tayfun" Rize'den fırlatılarak Sinop açıklarında bulunan hedefi başarı ile vurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında dün sabah ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı.
Görüntüleri bugün servis eden ajanslar haberi; "Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı" ifadeleriyle geçti.
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.
YILDIRIM ve BORA'dan sonra TAYFUN, Türkiye'nin üçüncü balistik füze sistemi oldu.