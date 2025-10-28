Türkiye'nin Milli Tankı Altay'ın Silah Sistemleri Tamamlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ne ilk teslimatları gerçekleştirilecek Türkiye'nin milli ana muharebe tankı Altay'ın silah sistemleri, Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş'ye ( Mke ) bağlı fabrikalarda Türk mühendisler tarafından üretildi.

Mke'den yapılan yazılı açıklamaya göre; modern harp sahasının tüm ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen Altay tankının 120 mm 55 kalibre Ana Silah Sistemi, toplam 7118 mm uzunluğa ve 3 ton 103 kilogram ağırlığa sahip. NATO standardına uyumlu mühimmat ve 3 bin metre ekili menzili olan silah sistemi dakikada 6 atış yapabiliyor. Özel alaşımlı çelikten üretilen ana silah sistemi zorlu iklim şartlarında da görev yapabiliyor.

Altay'a entegre edilen 'Kuleye Eş Eksen Yardımcı Silah Sistemi PMT 76/57T (7.62 mm)' makineli tüfeğin altında da MKE mühendislerinin özgün tasarımı yer alıyor. Çanakkale'de destan yazan 57'nci Alay'a ithafen adı konulan silah sistemi, yüksek isabet oranı ve üstün kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 12 kilogram ağırlığındaki makineli tüfek, dakikada 950 atış yapabiliyor.

ALTAY, MKE MÜHİMMATI İLE VURACAK

40 adet mühimmat taşıma kapasitesine sahip Altay tankı, harp sahasında belirlenen hedefleri yine MKE tarafından üretilen 120 mm tank mühimmatı ile vuracak. Altay tankı projesi kapsamında, yüklenici firma BMC'ye şu ana kadar muhtelif miktarda 'Ana Silah Sistemi' ve 'Eş Eksen Yardımcı Silah' teslimatı MKE tarafından gerçekleştirildi. Tanklara entegre edilecek yüksek teknolojiye sahip silah sistemlerinin sadece üretimi ve teslimatı değil, aynı zamanda teknik destek süreçleri de MKE tarafından yürütülüyor.