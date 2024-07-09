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Kapsüle yerleştirildi! Türksat 6A için geri sayım

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Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uzay yolculuğunun başlamasına kısa bir süre kaldı. Türksat 6A fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildi. Fırlatılma işlemi hava koşulları nedeniyle sürekli erteleniyor.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6a, uzaya fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsüle yerleştirildi. Fırlatılma işleminin hava koşulları nedeniyle ileri saatlere alınma ihtimali bulunuyor.

TÜRKSAT 6A'NIN UZAY YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Türksat 6a uydusunun uzaya fırlatılması için beklenen gün geldi. Türk mühendisleri tarafında yerli imkanlar ile üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'nın bu gece yörüngesine doğru yola çıkması bekleniyor.

Kapsüle yerleştirildi! Türksat 6A için geri sayım

FIRLATILMA İŞLEMİ ERTELENDİ

Türksat 6a, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderilecek. SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, fırlatma saati 02.00 olarak güncellendi. Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı. Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: TARİHİ BİR GÜNE ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜRKSAT 6A fırlatma töreninde konuştu. Yılmaz, "Tarihi bir güne daha şahitlik ediyoruz. Savunma ve uzay çalışmalarında yapılan bu hamleler sadece güvenliğimizi artırmakla kalmıyor, daha yüksek katma değerli bir ekonomi oluşturmamıza katkıda bulunuyor. TÜRKSAT 6A projemiz ile katma değeri yüksek, bilime dayalı bir ekonomi oluşturma amacımızın bir parçasıdır. Mili uzay programımızı adım adım hayata geçiriyoruz." dedi.

Kapsüle yerleştirildi! Türksat 6A için geri sayım

KAPSÜLE YERLEŞTİRİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi. Türksat 6A'nın roketten ayrılmasından sonra yaklaşık 70'inci dakikada geçici yörüngesine ulaşacak. Fırlatma işlemi SpaceX firması Falcon 9 Roketi ile gerçekleştirilecek. Uydu, TV yayıncılığı başta olmak üzere haberleşme hizmetleri ve geniş kapsama alanı ile Türkiye'nin uydu haberleşme ihtiyaçları karşılayabilecek.

Kapsüle yerleştirildi! Türksat 6A için geri sayım

5 MİLYAR İNSANA ULAŞACAK

15 yıl boyunca aktif kullanılması planlanan uydu yörüngesine ulaştıktan sonra Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'nın da kapsama alanına girecek ve 5 milyar insana hizmet verebilecek. Yüzde 80 yerlilik oranıyla geliştirilen uydunun toplam 84 parçasını Türkiye üretti.

Kaynak: AA / Güncel

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