Türkiye'nin ilk iklim davasında karar çıktı

MANİSA'da yüzde 98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine çıkarılan kira, vergi ve SGK primi gibi 322 bin 800 TL'lik borcun 41 bin TL'lik kısmı için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce gönderilen ödeme emrinin iptali için açılan davada karar çıktı.

MANİSA'da yüzde 98,18'i kuruyan Marmara Gölü'ndeki balıkçı kooperatifine çıkarılan kira, vergi ve SGK primi gibi 322 bin 800 TL'lik borcun 41 bin TL'lik kısmı için Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce gönderilen ödeme emrinin iptali için açılan davada karar çıktı. Manisa 1'inci İdare Mahkemesi ödeme emrinin iptaline karar verdi. Çevre dernekleri ile bölge sakinleri, bu kez de kuruyan gölün amacı dışında tarımsal amaçlı olarak kullanılmasını yargıya taşıdı.

Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçelerinin sınırında yer alan, 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' tescilli, 'kuş cenneti' olarak bilinen Marmara Gölü'nün, yaşanan su kaybı nedeniyle yüzde 98,18'i kurudu. Tepeli pelikan ve karabatak gibi nesli tehlikede 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan gölde, kayıklar karaya oturdu, ayrıca balıkçılık bitti. Zemininde derin yarıkların oluştuğu göl bu kez çiftçilerce işgal edilerek, tarım alanı olarak kullanılmaya başlandı. Paylaşım konusunda anlaşamayan çiftçiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı. Çıkan 4 arazi kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

"Bu iş birliği protokolünün, protokole dayanılarak çıkartılan sulak alan komisyonu kararının, koruma sözleşmelerine aykırı olduğunu söylüyoruz. Aynı zamanda gölün insan müdahalesi olmadan, iklim değişikliğiyle ve insan müdahalesi olmadan kuruduğu iddiasını da tartışmaya açıyoruz. Göl 2010'lu yıllardan itibaren kamu idarelerinin hatalı su politikaları nedeniyle göz göre göre kurumuş, kurutulmuştur. Biz bu davada, kamu idarelerinin bu sorumluluğunu bir mahkeme kararına bağlamayı istiyoruz. Bu sorumluluğun gereğini yerine getirerek gölün tam anlamıyla eski haline getirilmesini talep ediyoruz. Bu nedenle tarımsal faaliyetin iptalini, buna yol açan kararların iptalini istiyoruz."