Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Üsküp Camisi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te inşa edilen Üsküp Camisi'ndeki çalışmalarda son dokunuşlar yapılıyor.

TDV tarafından inşaatı 2017'de başlatılan, Üsküp'teki Çayır Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Tophane Mahallesi'nde yer alan ve İstanbul'un Edirnekapı semtindeki Mihrimah Sultan Camii'ne benzer şekilde projelendirilen Üsküp Camisi'ndeki çalışmalarda sona yaklaşılıyor.

Caminin son hali, bölge halkı tarafından heyecanla beklenirken ibadet için kullanılacak alanı, ramazan ayı boyunca tüm vakit namazlarında kapılarını inananlara açacak.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin yapım süreci, özellikleri ve yapılacak açılışına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bodur, caminin temelinin, ülkedeki yetkili kurumlarıyla varılan anlaşmaların neticesinde 2017'de atıldığını ancak çalışmaların Kovid-19 salgını dönemindeki şartlar nedeniyle bir süre durduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda caminin ibadete hazır hale getirildiğini belirten Bodur, "Camimizde Mihrimah Sultan Camii'nin mimari özelliği esas alındı, dolayısıyla 2 minareli olarak tasarlandı. Caminin, 10 bin metrekarelik alanı var, minarelerimiz 2 adet ve 48 metre boyunda. Burası, tamamen külliye tarzında planlanmış, içerisi yaklaşık 1000 kişilik cemaat alacak, dış alanlarıyla birlikte 3 bin 200 kişiye kadar hitap edecek." ifadelerini kullandı.

Bodur, caminin alt katlarında Kuzey Makedonya İslam Birliğinin (Diyanet Başkanlığı) ofisleri, yaklaşık 250 kişilik konferans salonu, 500 metrekarelik bir dükkan, Din Hizmetleri Müşavirliğinin ofisleri ile 36 araçlık otopark olacağını aktardı.

Caminin 2026 içerisinde büyük bir açılışa hazır hale getirilmesi hedefleniyor

Caminin ismine ilişkin bilgilendirmede bulunan Bodur, "(Caminin bulunduğu) Bu mevki, Tophane mevkisi olarak bilinir. Ancak biz, camimizin adını 'Üsküp Camii koyalım' dedik. Cami, genelde buradaki halkımızca Üsküp Tophane Camisi ya da bizim tabirimizle Üsküp Camii olarak anılır." diye konuştu.

Bodur, camide ilk teravihle birlikte ezanın okunacağını ve ramazan boyunca tüm vakit namazlarının kılınacağını, yine bu ay boyunca mukabeleler yapılıp vaazların verileceğini kaydetti.

Ramazan boyunca caminin diğer kısımlarının inşaatını durduracaklarını belirten Bodur, bayram namazından sonra caminin altındaki diğer kısımların inşası için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Bodur, caminin konumu itibarıyla önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak yakınlarında Türkiye'nin destekleriyle inşa edilen Uluslararası Balkan Üniversitesinin (IBU) bulunduğunu aktardı.

Cami inşaatının 2026'da tamamlanmasını hedeflendiklerini belirten Bodur, bu süreç tamamlandığında büyük bir açılış töreni yapılacağını dile getirdi.

"Cami, Türkiye'den gelecek imamlar ve Üsküp'ten dahil olacak imamla birlikte birlik, barış, huzur ve mutluluğu simgeleyecek"

Üsküp Müftüsü Qenan İsmaili de uzun zamandır bekledikleri bu caminin, Türkiye devletiyle çok yakın bir bağı ve kurumlar arası çok iyi işbirliğini simgelediğini söyledi.

İsmaili, Üsküp'te benzer mimariye sahip eski camilerin de bulunduğunu, Türkiye Diyanet İşleri ve Kuzey Makedonya İslam Birliği arasında devletlerarası ve kurumlararası işbirliğiyle yeniden bu tarz bir camiye kavuşacak olmalarının önemine işaret etti.

Mübarek ramazan ayı öncesinde özel duygular yaşadıklarını belirten İsmaili, "Cami, Türkiye'den gelecek imamlar ve Üsküp'ten dahil olacak imamla birlikte birlik, barış, huzur ve mutluluğu simgeleyecek." dedi.