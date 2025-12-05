Türkiye Maarif Vakfının eğitim zirvesinde eğitimin dönüştürücü rolü ele alındı

Türkiye Maarif Vakfınca (TMV) düzenlenen 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde konuşan Cibuti, Mali ve Senegal'den üst düzey eğitim yetkilileri, eğitimin toplumsal barıştan ekonomik kalkınmaya, insani krizlerden iklim sorunlarına kadar pek çok alanda dönüştürücü bir güç olduğunu vurgulayarak ülkeler arası işbirliği ve kapsayıcı eğitim modellerinin önemine dikkati çekti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 5. İstanbul Eğitim Zirvesi'nde moderatörlüğünü TMV Başkanı Mahmut M. Özdil'in yaptığı panele, Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Moustapha Mohamed Mahamoud, Senegal Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Khady Diop Mbodji ve Mali Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Boubacar Dembele katıldı.

Cibuti Milli Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Mahamoud, TMV'ye teşekkür ederek böyle önemli bir zirveye katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Mahamoud, Cibuti'nin küçük bir ülke olmasına rağmen bütçesinin büyük bir bölümünü eğitim harcamalarına ayırdığını, hükümetin özellikle mesleki eğitime öncelik tanıdığını söyledi.

2016 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı görevinde bulunduğunu kaydeden Mahamoud, şu ifadeleri kullandı:

"Bir eğitim bakanı olarak sorumluluklarımın farkındayım. Eğitim çok önemli bir konu hatta dünyanın yaralarını tedavi eder ama bunu hiçbir zaman tek başına yapamaz, toplumun da buna katılması gerekiyor ve kendi deneyimlerime dayanarak şunu söyleyebilirim; kaliteli bir eğitim olmadan hiçbir şey sürdürülebilir değil."

Mahamoud okul, toplum ve hükümetlerin ortaklaşa hareket etmeleri gerektiğine vurgu yaparak tek başına hiçbir kurumun başarılı olma şansının olmadığını ifade etti.

Sosyal adaletsizlik ve fakirliğin eğitimi direkt etkilediğini belirten Mahamoud, şöyle devam etti:

"Bu adaletsizlik, özellikle kırsal kesimlerde daha net bir şekilde kendini gösteriyor. Gelir adaletsizliğinin ortadan kalkması ve eşit eğitim fırsatlarının sağlanmasıyla toplumsal barışın da sağlanabileceğine inanıyorum. Okul bir öğrenme yeridir. Birlikte yaşamayı, birlikte ilerlemeyi ve birlikte güçlenmeyi öğretir."

Mahamoud, Cibuti'de olduğu gibi tüm dünyada ciddi bir eğitim sorununun kız çocuklarının eğitimi olduğunu dile getirerek eğitimli kız çocuklarının hem ülkelerinin siyasi geleceğinde hem de ailelerinin kalkınmasında önemli görevler alabileceğini söyledi.

"Tüm sorunlarımızı eğitimle çözebiliriz"

Mali Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Boubacar Dembele, dünyayı iyileştirmek için eğitimin önemli bir faktör olduğunu kaydetti.

Eğitimin birçok sorunun üstesinden gelmeyi sağladığını kaydeden Dembele, "Doğal afetler olsun, savaşlar olsun eğitim bizim izlememiz gereken en net, en güvenli yolumuzdur. Tüm sorunlarımızı eğitimle çözebiliriz. Dünyada yaşanan sorunların çoğunun çözümü de yine eğitimden geçiyor. Biz bunun çok iyi farkındayız." dedi.

Dembele şöyle devam etti:

"Dünyada sosyal şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, tacizler, özellikle de cinsel taciz, sosyal ayrımcılık, topluluklar arası çatışmalar, silahlı çatışmalar, çevre problemleri, açlık ve iklim felaketleri gibi sorunlar var ve dünya bu sorunlarla karşı karşıya. Eğitim bu sorunların hepsine çözüm üretebilir. Bizim yapabileceğimiz tek şey eğitimin sunduğu imkanları, zekayı ve çözümleri kullanmaktır."

Malili yetkili, Mali'de yeni bir eğitim sistemi benimsediklerini belirterek okulun sadece teorik bilgilerin aktarıldığı bir yer olmadığını, pratiğe de önem verdiklerini söyledi.

Çocukların okulu bitirdiklerinde öğrendiklerini uygulayabilecekleri bir seviyeye gelmesini hedeflediklerini kaydeden Dembele, bu stratejiye ek olarak yaratıcı yöntemler geliştirdiklerini, barış kültürüyle ilgili eğitimleri ön plana çıkardıklarını ve şiddet ile terör faaliyetleri hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Türkiye'ye teşekkür

Senegal Milli Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Khady Diop Mbodji, TMV'nin daveti için teşekkür ederek Türkiye'ye müteşekkir olduğunu belirtti.

Mbodji, tüm dünyada yaşanan insani krizlerin eğitimin yeniden ele alınmasını gerekli kıldığını belirterek yalnızca bilgi aktaran bir yapının ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimin topluluklar, kültürler ve nesiller arasında bağ kurmayı hedeflemesi gerektiğini aktaran Mbodji, "Eğer dünyayı iyileştirmek istiyorsak eğitim, herkesin ortak sahip olduğu bir emtiaya dönüşmelidir." dedi.

Mbodji, eğitimin insanlığın ortak malı olması gerektiğini belirterek bilginin giderek arttığı ancak çatışmaların da devam ettiği bir dünyada, eğitimin dönüştürücü bir rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitimin bilgiyi erdeme dönüştürmesi gerektiğini dile getiren Mbodji, Senegal'in nüfus ve yüzölçümü açısından küçük bir ülke olmasına rağmen eğitim sisteminde 4 milyon öğrenci bulunduğunu aktardı. Senegalli yetkili, medrese ve milli eğitim kapsamına girmeyen merkezlerin de dahil edilmesiyle bu sayının çok daha yüksek olduğunu söyledi.

Öğrencilerin bir kısmının sistem dışında farklı şekillerde eğitim gördüğünü belirten Mbodji, Senegal'de modernleşme süreci içinde olduklarını vurguladı.

Ülkede tüm çocuklara eğitim sunmayı hedeflediklerini, okul kurumunu yeniden kurgulamaya çalıştıklarını ifade eden Senegalli yetkili, dünyanın hızla değiştiğini ve eğitimin sadece bilgi vermekle yetinmeyip barış ve iletişimi önceleyen bir yapıya dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Mbodji, Senegal'de bu hedeflere ulaşmak için bir süreç belirlendiğini ve nihai amaçlarının ülkede eğitim kalitesini artırmak olduğunu kaydetti.