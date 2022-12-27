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Türkiye kar soğuklarıyla mücadele ederken Antalya'da denize girdiler

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Türkiye'nin pek çok bölgesinde kar yağışı görülürken, Antalya'da bambaşka görüntüler kaydedildi. Aralık ayında sıcaklığın 20 derece ölçüldüğü Antalya'da sahiller, turistlerin yanı sıra kentte yaşayan yerleşik yabancılarla doldu. Sahile gelenlerin bir kısım güneşlenirken, bir bölümü de denize girdi.

Antalya'da hava ve deniz suyu sıcaklığı 20 derece ölçüldü. Kentte yaşayan yerleşik yabancılar ile turistler, Konyaaltı sahiline akın etti. Güneşin ve denizin tadını çıkaranların arasında çocuklar da yer aldı. Kimileri denize girdi, kimileri güneşlendi.

Aralık güneşinde denize girdiler

Ailesiyle birlikte İsveç'ten gelen Tahir Önal, "İsveç şimdilerde çok soğuk. Burası ise İsveç'in yazı gibi. Tatildeyiz. Çocuklarım denize giriyor. Güzel bir gün geçiriyoruz" dedi. Küçük kızı Özge Önal ise "Deniz çok güzel. İsveç çok soğuk. Denize giriyorum ama üşümüyorum" diye konuştu.

Aralık güneşinde denize girdiler

Ailesiyle birlikte tatilde olan İranlı Haym Tahiri, "Antalya çok güzel bir şehir. Burada denize giriyorum. Şu zamanda deniz ve hava gerçekten çok güzel" dedi. Antalya'nın denizine ve havasına hayran kaldığını anlatan İranlı Muhammed Tahiri ise "Eşim denize giriyor. Ben onları izliyorum. Hava çok güzel, Antalya çok güzel bir şehir" ifadelerini kullandı.

Aralık güneşinde denize girdiler

Sahil, denize girenlerin yanı sıra balık tutanlara da ev sahipliği yaptı. Başında Noel Baba şapkasıyla balık tutanlar ilgi çekti.

Aralık güneşinde denize girdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Konyaaltı Antalya İsveç Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Narter Nart:

Antalya' da oturum izni almadan ev kiralayan yabancıların dolayısıyla kiralık ev bulamayan Vatandaşlarımızın şehirden göç etmeye, tersine göçün başladığına yönelik haberlerde yapsanıza... Vatan benim Vatandaşıma parya... Elalemin bebesine cennet.

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