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Türkiye'deki seçimler için KKTC'de oy verme işlemi başladı

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- Türkiye'deki seçimler için KKTC'de oy verme işlemi başladı Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı.

- Türkiye'deki seçimler için KKTC'de oy verme işlemi başladı

LEFKOŞA - Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki 142 bin seçmen, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler, başkent Lefkoşa'da 16, Gazimağusa'da 7, Güzelyurt'ta 3 olmak üzere kurulan toplam 26 sanıkta oylarını verecek.

Üç kentte yerel saatle 09.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan oy verme işlemi Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'nda, Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda ve Güzelyurt'ta ise Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

KKTC'de bugün Lefkoşa ve Gazimağusa'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi 29 Nisan'da başlayarak 1 Mayıs'a kadar devem edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suna Erden - Güncel

Milletvekili 14 Mayıs Türkiye Kıbrıs Güncel Haberler

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