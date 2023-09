Türkiye'de tek uygulanan bu projeyle çocuk işçiliğinin önüne geçiliyor

Bakanlığın izniyle 6 yıldır gerçekleştirilen projeyle çocuklar sosyal hayata kazandırılıyor

ORDU - Ordu'nun İkizce ilçesinde Türkiye'nin farklı illerinden gelen mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına yönelik gerçekleşen proje ile eğitim ve sosyal alanlarına destek verilmesi sağlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın izni ve İkizce Kaymakamlığı'nca 2018 yılından itibaren devam eden "Her Çocuk Bir Dünya Projesi", ufak yaştaki çocukların çalıştırılmasını önlemek amacıyla oluşturulan akademik program tarım işçisi aileler tarafından ilgi görüyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi İkizce Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yaklaşık 212 çocuğun eğitim ve sosyal alanlarının oluşturulduğu proje Türkiye'de tek olma özelliği taşıyor.

"Çocuklarımızın yeri okul sıralarıdır"

Projenin hayata geçirilmesini sağlayarak 6 yıldır devam ettirdiklerini ifade eden firma sahibi Hasan Basri Durak, "Biz 6 sene önce çok az bir çocuklarımızla bu projeye başladık. Ama bu güne bakıldığında yaklaşık 212 çocuğumuzu okullarla buluşturmanın heyecanı içerisindeyiz. Biz burada çocuklarımızın bahçeye değil, küçük yaşta oldukları için oyun zamanı veya eğitim zamanı eğitim almalarını sağlamak amacıyla bu projeyi sürdürüyoruz. Türkiye geneline bakıldığı zamanda bu çocuklarımıza eğitim, sağlık, destek gibi okullarımızda onların geleceği açısından da çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ülkemizde kimler mevsimlik tarım işçilerini çalıştırıyor ve çocuklarına destek çıkmak istiyorsa bizlerde elimizden geldiğince yardımcı olmak isteriz. Çocuklarımızın yeri okul sıralarıdır. Bunu her yıl daha da geliştirerek onların geleceğine katkı sunmak için mücadele edeceğiz" dedi.

Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesiyle birlikte sahada yürütülen birçok çalışmalar olduğunu söyleyen Proje Koordinatörü Vedat Macit, "2009 yılında ilk organik tarımla sürdürülebilirlik programlarıyla bu projelere başladık. Daha sonra birçok projelerle beraber Ordu genelinde resim yarışmalarının yanı sıra 2018 yılında başlattığımız çocuklarımızın küçük yaşta çalıştırılmasının önüne geçilebilecek bir uygulamayı hayata kazandırdık. Çocuk işçiliğinin önüne geçilmesiyle birlikte sahada gelen tarım işçilerinin konaklama ve yaşan standartlarıyla ilgili olarak sahada yürüttüğümüz programlarız var" diye konuştu.

Çocuk işçiliğinin önlenmesinden öte daha da gelişen projeler olduğunu ifade eden Akademik Danışman Tuğba Kontaş Azaklı ise "Her Çocuk Bir Dünya Projesi'ni 2018 yılından itibaren her yıl olarak düzenli şekilde uygulamaktayız. Her Çocuk Bir Dünya programı sadece çocuk işçiliğinin önlenmesinden daha öte sistemli olarak birçok projeyi de içerisinde barındırıyor. Burada Güney Doğu Anadolu'dan gelen tarım işçilerimizin çocuklarına eğitim, sağlık, sosyal aktivite gibi hizmetlerini sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.