Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilikler ile teknoparkları bir araya getiriyor

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğünün teknoloji diplomasisi alanındaki çalışmaların gelişmesi için hayata geçirdiği "Tech Diplomacy Circle"ın ikinci buluşması, Bilkent Üniversitesi Cyberpark'ta gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürü Büyükelçi Hami Aksoy, programda yaptığı konuşmada, teknolojinin uluslararası rekabetin merkezine yerleştiğini belirtti.

Aksoy, Türkiye'nin teknoloji alanındaki konumuna değinerek, "Türkiye'de teknoloji ve yapay zeka adaptasyonu gelişmeye devam ediyor. Ancak bizim asıl gücümüz hızla büyüyen yetenek havuzumuzda, güçlü mühendislik altyapımızda ve hızla genişleyen ekosistemimizde yatıyor. Türkiye'de yapay zeka girişimleri 2024 yılında 715 milyon dolar yatırım çekti. Türkiye'de yapay zeka pazarının, her yıl yaklaşık yüzde 30 büyümesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojik rekabetin diplomasi anlayışını da dönüştürdüğünü vurgulayan Aksoy, büyükelçiliklerin rolünün değişimine ilişkin şunları kaydetti:

"Bugün bir büyükelçilik artık yalnızca siyasi bir temsilcilik değil. Aynı zamanda bir tarayıcı, bir bağlayıcı, hatta bazen bir anlaşma kurucu haline geliyor. Modern bir diplomatın artık girişimleri, yatırım fonlarını ve teknoloji şirketlerini anlaması bekleniyor. Tech Diplomacy Circle'ın fikri basit: Diplomatları teknoloji ekosistemine raporlar üzerinden değil, doğrudan temas yoluyla yaklaştırmak. Teknoparklar, startuplar, araştırmacılar ve yatırımcılarla birebir temas kurmalarını sağlamak istiyoruz."

Aksoy, Türkiye'nin teknoloji altyapısındaki büyümeye işaret ederek, "Türkiye'de AR-GE harcamaları son yıllarda keskin bir şekilde arttı ve geçen yıl 20 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Bugün 114 teknoparkımızda binlerce firma ve on binlerce mühendis faaliyet gösteriyor. Teknoparklarımız vergi teşvikleri, AR-GE destekleri ve yetenek havuzuna erişim gibi çok pratik avantajlar sunuyor. Yabancı şirketler de Türk şirketlerle aynı koşullardan yararlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tech Diplomacy Circle, teknoloji ekosistemini diplomatik misyonlara taşıyacak

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin de Türkiye'nin bilim ve teknoloji gelişimi açısından bir merkez ve geçiş noktası olduğunu vurgulayarak, "Bugün Türkiye'de yedi unicorn bulunuyor. Bu şirketler yalnızca yerel değil, küresel ölçekte başarı elde eden girişimlerdir. Teknoparklar da AR-GE faaliyetlerinin merkezidir ve burada yürütülen projeler vergi teşvikleri ve geniş destek mekanizmalarıyla güçlendirilmektedir." dedi.

İnaltekin, "Tech Diplomacy Circle" programına ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kürşat Aydoğan ise uluslararası katılımcılar ve startupların Bilkent Cyberpark'ta birçok imkandan faydalanabileceğini belirterek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bilkent Cyberpark firmaları tanıtım sunumlarını gerçekleştirdi.

"Tech Diplomacy Circle", Türkiye'nin bilim, teknoloji ve inovasyon ekosistemini Türkiye'deki diplomatik misyonlarda tanıtmak ve işbirlikleri gerçekleştirmek için kurulmuş bir girişim olmanın yanı sıra, bilgi transferi, deneyimsel etkileşim ve bilim alanında diyalogu geliştirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında teknoparklar, inovasyon merkezleri, üniversiteler ve AR-GE tesislerine saha ziyaretleri düzenlenmesi ve kamu ile özel sektör temsilcileriyle temas kurulması hedefleniyor.