TÜRKİYE'DE SİSMİK İZOLATÖR ÜRETİMİ BAŞLIYOR; MALİYETİ DÜŞÜRECEK

İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı. Gasp, hırsızlık ve yaralama gibi suçlardan hükümlü olanlar arasında 38 yıl 7 ay hapis cezası kesinleşen Hakan Ö. ve 25 yıl hapis cezası kesinleşen Mehmet A. da bulunuyor.

Siçuan'da, 2008'de meydana gelen büyük depremin ardından Çin'de deprem teknolojileri üzerine kurulan Zhejiang Earthquake Technology şirketi ile Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremin hemen ardından kurulan Fago Teknoloji Sismik İzolasyon ve Deprem Yalıtım Sistemleri A.Ş. arasında, sismik izolatör üretimi için iş birliği yapıldı. Bu vesileyle şirketin organizasyon yapısı kurulmuş, nitelikli Türk mühendisler kadroya alınmış, ayrıca ortaklığın Çin tarafından Türkiye'ye 3 inşaat mühendisi ile 1 iş geliştirme uzmanı gelmiştir. Normal şartlar altında ülkemizde; izolatör üretimi, taban izolasyonlu yapı tasarımı mühendislik hizmeti ve izolatör montajının ayrı hizmet veya ürün sağlayıcılar tarafından sunulduğunu söyleyen Fago Teknoloji Sismik İzolasyon ve Deprem Yalıtım Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Banu Aydın, güvenlik açısından bu durumun sağlıklı olmadığını, bu sebeple de hata oluşmaması için bu üç aşamayı bir çatı altında topladıklarını belitti.

"TÜRKİYE'DE HER EVE İZOLATÖR GİRSİN İSTEDİK"

Tasarladıkları projenin süpervizyon hizmetini de vereceklerini ifade eden Aydın şunları söyledi:

Birkaç farklı izolatör tipi olduğuna değinen Aydın şu şekilde konuştu:

İzolatörlü yapılara satış sonrası hizmetler de sunacaklarını belirten Aydın, "Deprem sonrası ürünlerin tek tek denetimden geçmesi gerekir. Rutin, yıllık kontroller gerekir. Firmamız tarafından izolatörlerimizin rutin kontrolleri yapılacak. Fakat ürünler uzun ömürlü, büyük bir depremi yaşayacak kadar uzun ömürlü olarak tasarlanıyor. 7 katlı bir yapı için bir pilot projelerimiz üzerinde çalışırken 50 civarında izolatör kullanılacağını biliyoruz. Bir katlı evde bile izolatör kullanılmalıdır. Çünkü herkesin kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var" dedi.

Mevcut olan binalarda da izolatör sisteminin kullanılabildiğini söyleyen Aydın son olarak "Biz mevcut binaların da deprem sonrası sürdürülebilirliğini sağlamak için izolatör monte edebiliyoruz. Ancak öncelikle binanın performansına bakmalıyız. Kolonların durumu ve binanın yaşı, yılı, temel durumları önemlidir. Güçlendirme yapıldıktan sonra da binaya izolatör yerleştirilebilir. Bu süreçte vatandaşların taşınması da gerekmeyebilir" şeklinde konuştu.

"ÇİN DEPREM YÖNETMELİĞİ VE TÜRK DEPREM YÖNETMELİĞİ ARASINDAKİ KIYASLAMALARI YAPIYORUZ"

Chen Ye sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şirketimiz güvenli binalar inşa etmek, insanların daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla kuruldu. Mühendis ekibimiz sağlam ve güvenli bir yaşam sunma gayesiyle Türkiye'ye gelip yardımcı olmak istedi. Türkiye bildiğimiz gibi bir deprem bölgesi. Dolayısıyla burada çok güzel şeyler başaracağımızdan eminiz. Şu anda Çin Deprem Yönetmeliği ve Türk Deprem Yönetmeliği arasındaki kıyaslamalara göre elimizdeki verilerle ve kullandığımız ürünlerle teknik olarak elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız."