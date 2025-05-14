Türkiye'de Elektrikli Skuter Kazaları Artıyor

TÜRKİYE'de geçen yıl 18 skuter sürücünün yaşamını yitirdiği, 2 bin 206 sürücünün yaralandığı 2 bin 618 kazaya rağmen, bilinçsiz skuter kullanıcılarının canlarını tehlikeye atıp koruyucu ekipman kullanmamaları, kurallara uymamaları, 2 kişi yolculuk yapmaları kazalara davetiye çıkarıyor.

Trafiğe takılmadan, toplu taşıma ve taksi kullanmadan, kullanıcılarına kolay, hızlı ulaşım sağlayan elektrikli skuter, son zamanlarda sıkça tercih edilen ulaşım aracı haline geldi. Ulaşım masraflarından tasarruf, eğlence amaçlı gezi gibi nedenlerle sürücülerine kolaylık sağlayan skuterlerin şehir içi kullanımı yaygınlaştı. Şehir içi araç trafiğinde skuter kullanıcılarının artışı, kaza riskini de fazlalaştırdı. Ulaşım kolaylığından tercih edilen skuterler, küçük ve daha az korumalı, zor kontrol edilebilir olması nedeniyle kaza ve düşmelerde sürücülerin yaralanma riskini artırdı. Türkiye'de geçen yıl ölümlü- yaralanmalı kazaya karışan skuter sayısı 2 bin 618 oldu. Bu kazalarda 4'ü olay yerinde, 14'ü hastanede olmak üzere 18 sürücü yaşamını yitirdi. Kazalarda 2 bin 206 sürücü de yaralandı.

KAZALAR SIKLAŞTI

Şehir içi ulaşım kolaylığı sağlayan elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla kazalar da sıklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından elektrikli skuter kazası verilerinin kaydedilmeye başlandığı 2022'de ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan 1840 kazada 8 sürücü öldü, 1554 sürücü yaralandı. 2023'te ise 21 sürücünün yaşamını yitirdiği, 2 bin 50 sürücünün yaralandığı 2 bin 446 kaza yaşandı.

İHMAL VE İHLAL

Kaza sayısı artarken bilinçsiz skuter kullanıcılarının can güvenliklerini ihmal ederek, kurallara uymaması dikkati çekti. Şehir içi ulaşımda skuter kullanıcılarının en fazla koruyucu ekipman kullanımını ihmal ettiği, yasak olmasına rağmen skuter ile 2 kişi yolculuk yaptığı gözlendi. Bazılarının da trafikte belirtilen alanda skuter kullandığı ancak koruyucu ekipman takmadığı ve çift kişi sürüş yasağına uymadığı görüldü. Skuter kullanıcılarının, kaldırımda sürüş ve rastgele alanlara aracı park etmesiyle, yayaların güvenliğini tehlikeye attığı, yasak olmasına rağmen 16 yaşından küçüklerin de skuter kullandığı gözlendi.

SKUTER KULLANIMININ KURALLARI

Ulaşımın çevreye olumsuz etkisinin minimize edilmesinde, trafik sıkışıklığının azaltılmasında, kısa mesafeli ulaşımda şahsi araç yerine yaygınlaştırılmasıyla alternatif ve sürdürülebilir ulaşım sisteminin sağlanmasında, faydalı olan skuter kullanımında yönetmelikle belirlenen kurallar şöyle:

"Bisiklet yolu veya bisiklet şeridinde, bisiklet şeridi yoksa trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde sağdan gidilmesi kaydıyla taşıt yolunda kullanılmalı. Hız sınırı 50 kilometrenin altındaki yollarda, yerel yönetimler tarafından yasaklanmamış olan yollarda sürülmeli. Sürücüler en az 16 yaşında olmalı. Sürücü harici yolcu taşınmamalı. Sırtta taşınabilen eşya harici yük taşınmamalı. İkiden fazla skuter, taşıt yolunda yan yana sürülmemeli. Yaya yollarında sürülmemeli. Başka bir araca bağlanarak asılıp, tutunarak sürülmemeli. Tek elle sürülmemeli. Akrobatik hareketler yapılarak sürülmemeli. Yayalar, engelliler veya hareket kısıtı olan kişileri, yaya ve araç trafiğini engellemeyecek, kamu nizamını bozacak veya özel mülkiyeti ihlal edecek şekilde park edilmemeli."

Yönetmelikteki kurallara uymayan skuter kullanıcılarına 2 bin 167 lira, koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan sürücülere 993 lira ceza uygulanacağı belirtildi.