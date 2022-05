Türkan Saylan, Ölümünün 13. Yılında Mezarı Başında Anıldı - Haberler

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ADEM KARABAYIR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, ölümünün 13. yılında Zincirlikuyu'ndaki mezarı başında anıldı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Her zor iş, sizinle yola çıkınca, sizi düşününce, sizi yanımızda hissedince inanın daha kolay gerçekleşiyor. Gözünüz arkada kalmasın. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği hep amacı, ilkeleri doğrultusunda şubeleriyle, gençleriyle yola devam edecek" dedi.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 18 Mayıs 2009'da hayata veda eden, FETÖ'nün kumpas davalarında sorgulanmış olan, cüzzamla mücadelenin öncü isimlerinden tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve ÇYDD Onursal Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan, Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı. Anmaya, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile dernek üyeleri de katıldı.

Burada konuşan Yüksel, şunları söyledi:

"ATATÜRK DEVRİMİNİ SONSUZA KADAR YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIRDI: Özellikle lepra konusunda kız çocuklarının eğitime kavuşturulması konusunda örnek aldığı, ödüller verdiği çok değerli bir kadınımızı, bir insanımızı, Atatürk evladını anmak için onun kabri başındayız. Türkan Saylan hocamızı tanıyanlar, onunla birlikte çalışanlar, ondan çok şey öğrenenler, gerçekten hem şanslı hem gururlu. O kendisini, Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı olarak tanımlardı. Mustafa Kemal Atatürk'ün devrim ve ilkelerini kendisine görev almıştı. Yaşamı boyunca Atatürk devrimini, Atatürk'ün bize bıraktığı ilkeleri korumak, sonsuza kadar yaşatmak için çalışırdı hepimizin bildiği gibi. Onu tanımayan, nesiller şimdiki gençler ise Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin çok kıymetli şubelerinde Türkan Saylan ismi her gün geçtiği için onun izinde yüründüğü için, onun kitaplarını, onun anlattıklarını dinleyerek zaten öğreniyorlar. Sadece üzülüyorlar. 'Keşke biz de Türkan Saylan'la birebir yaşayabilseydik' diye. Evet sevgili gençler, haklısınız ama bizler de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü yan yana göremedik, okuduk, öğrendik. Onu çok sevdik, çok değer verdik. Gurur duyduk. Onun varlığına her zaman şükrettik.

HER ZOR İŞ, SİZİ YANIMIZDA HİSSEDİNCE KOLAY GERÇEKLEŞİYOR: Türkan hocamız, bugün yine sizi sevenler, medya ekiplerimiz yanınızdalar. Siz eminim ki, 'Ah sevgili çocuklar, sevgili kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim, yine işi gücü bıraktınız, buraya geldiniz' diyorsunuz. Bunu hepimiz hissediyoruz, ama lütfen biz daha verimli çalışabilmek için sizden o enerjimizi, o gücümüzü kazanabilmek için bunu yapmamıza izin verin. Çünkü her zor iş, sizinle yola çıkınca, sizi düşününce, sizi yanımızda hissedince inanın daha kolay gerçekleşiyor. Dün Denizli ilimizde Merkezefendi ilçesinde yine sizin kızınız sayılacak bir genç kadın belediye başkanının, sevgili Şeniz Doğan'ın ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Denizli Şube'mizin çabalarıyla Türkan Saylan Parkı açılışına gitmiştik. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, çocuğuyla herkes Türkan Saylan'ı anıyor, seviyor, biliyor, konuşuyor. Bu nasıl bir duygu Türkan hocam? Ne mutlu size. Fiziksel olarak aramızdan ayrılalı 13 yıl oldu. Sanki hiç aramızdan ayrılmamışçasına her gün neredeyse bir caddeye adınız veriliyor, bir parka isminiz koyuyor, adınıza kültür merkezi açılıyor. O kültür merkezinden çocuklar, gençler, kadınlar çağdaş Türkiye'yi, çağdaş geleceği, aydınlık yarınları, evrensel değerleri öğreniyor.

GÖZÜNÜZ ARKADA KALMASIN: Türkan hocam, gözünüz arkada kalmasın. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanındaki 120 şubemiz, şube başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, diğer üyelerimiz, gençlerimiz, destekçilerimiz canla başla çalışıp Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin tüzüğü doğrultusunda geleceğe ÇYDD'ye ihtiyaç olmayacağı günlere kavuşmak için emek veriyor. Hiç ama hiç üzülmeyin. Şubemizin olmadığı beş ayrı yerde de temsilcilerimiz yine harıl harıl çalışıyorlar. Size çok ama çok minnettarız ve de borçluyuz. Siz derdiniz ki 'Eğitimli her bireyin Atatürk Cumhuriyeti'ne borcu var'. Bizlerin de var tabii ki ama bizim de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni kuran siz değerli büyüklerimiz, Prof. Dr. Aysel Ekşi, Prof. Dr. Türkan Saylan, Prof. Dr. Aysel Çelikel başta olmak üzere 16 aydın insana karşı bizim de sözümüz var. Gözünüz arkada kalmasın.

ÇYDD, İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA YOLA DEVAM EDECEK: Çağdaş Yaşamı Desteklemeye Derneği hep amacı, ilkeleri doğrultusunda şubeleriyle, gençleriyle yola devam edecek. İçinde yaşadığımız 21'inci yüzyılın olmazsa olmaz değerleri, dayanıklılık, sürdürülebilirlik bizim de yolda arkadaşlarımız oldu. Hep beraber yola devam ediyoruz. Sizler, bizi düşünmeyin. Huzurla uyuyun. Sevgili sınıf arkadaşınız, 'Işıklar içinde uyuyun' deyince bize biraz kızmıştı. Işıkta Türkan'ın gözleri yorulur, uyuyamaz demiştik. Siz nasıl rahat ederseniz öyle uyuyun. Bizleri düşünmeyin. Sizi çok ama çok seviyoruz. Sizin yetiştirdiğiniz kız çocukları, bugünün meslek sahibi kadınları, yakışıklı çocuklarınız onlar da meslek sahibi. Hem derneğimize hem de Türkiye'ye sahip çıkıyorlar. Siz bizim canımızsınız. Yüreğimizin her akışında var olan tüm kıymetlimizsiniz. İyi ki sizi tanıdık, iyi ki sizinle çalıştık. Mekanınız cennet olsun, sizi çok çok seviyoruz."

AVUKAT HÜSEYİN KARATAŞ: RUHU HALA YAŞIYOR

Kumpas davalarında yargılandığı zaman Saylan'ın avukatlığını da yapmış olan ÇYDD Onur Kurulu Üyesi Hüseyin Karataş da anmada yaptığı konuşmada duygularını şöyle dile getirdi:

"O kadar içten bir birlikteliğimiz vardı ki sevgili hocam, karşılaştığımızda ülke geleceğiyle ilgili projelerini, benim düşüncelerimi, karşılıklı oturup muazzam bir şekilde tartışmış, ondan sonra biz ülke geleceğiyle ilgili laiklik ve demokratiklik konusunda, demokrasi konusunda mutabakatımızla resmen olmasa bile bir abla- kardeş ilişkisi yaşadık. O zor günlerimizi yaşatan o iğrenç zihniyete karşı elimizden geldiğince direndik. Evine baskın yapıldığı gün, benim cep telefonuma bıraktığı mesajı hiç unutmuyorum. Mesajda diyor ki, 'Hüseyin'ciğim sana çok ihtiyacımız var, neredesin?' Ben telefonumu geç açıyorum çünkü ben o süratle eve gittiğimde bizim gördüğümüz, bugüne kadar hukuksuzluklar zincirinin ilk halkalarından bir tanesiydi. Türkan hocamın evinde fotokopi kararıyla arama yapmaya çalışan, odalara izinsiz girmeye çalışan bütün o insanların hepsini engelleyip o sahte delillerin evine yerleştirilmesini önlemiştik. O acılar içerisinde yine de oradaki bir polis memurunun, bir çocuğa burs istemesi üzerine 'Hemen gereğini yaparız elbette' sözünü de sarf etmişti. Vefatını öğrendiğimde dedik ki, yani yaşama ışık katan, çığlık katan Türkan Saylan, layık olduğu biçimde bir cenaze töreni yaşasın dedik ve o cenaze törenini ben kendisinin vasiyeti üzerine ilgili hocamızı arayıp davet ettim. Belediyeyle iş birliğiyle muazzam bir cenaze töreniyle buraya getirdik ve defnettik. Sadece bedenini defnettik. Ruhu hala yaşıyor, bizimle ve ülke geleceğiyle ilgili ışık olmaya devam ediyor."

"SAYISIZ İNSANLARIN KALBİ BURADA"

Saylan'ın cenaze namazını kıldırmış olan eski Beyoğlu Müftüsü İhsan Özkes, Saylan ile ilgili anılarını anlattı. Cenaze namazını kıldırmaması için kendisine baskılar yapıldığını söyleyen Özkes, "Bugün burada, hayatını çaresiz hastaların hastalığına şifa bulmak için ve çaresiz, kimsesiz özellikle gençlerin geleceğinin önünü açmak için hayatını feda etmiş olan Türkan Saylan Hanımefendi'nin kabri başında vefat yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Bugün, gerçekten sayısız insanların kalbi burada, sadece biz değil, biz onları sadece temsil ediyoruz" dedi.

"MEŞALEYİ HALA TAŞIYORUZ"

ÇYDD gençlerinden Rahime Ünlü de şunları söyledi:

"O, Türkiye'nin kazandığı öyle aydın bir kadın ki gitmeden önce yakıp bizlere verdiği çağdaş gençliğin eline tutturduğu meşaleyi hala taşıyoruz. Gururla ve o ateş öyle bir ateş ki sönmüyor. Yıllardır daha da büyüyor, karanlığımızı aydınlatıyor. Onun bizlere öğrettiği ilkelerle, yapmak istediği birçok şeyi yaptı ama onun hedefi hep daha çok fazlasını yapmaktı ama gözü arkada kalmasın. Arkasında çağdaş gençlik var. Türkiye'nin umudu bizler varız. Onun istediği, onun yapmak istediği yolda bizler yürüyoruz, onun ilkeleriyle, ilkelerine sarılarak. Çok duyguluyuz ama aslında ben mutluyum da çünkü kattığı değerler çok büyük şeyler."