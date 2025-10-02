Türk Öğrencilerin Hava Trafik Kontrol Sistemi Dünya birincisi oldu

YEDİTEPE Üniversitesi öğrencileri, deprem ve kriz anlarında hava sahalarını saniyeler içinde yönetebilen yapay zeka tabanlı 'ikinci görüş' sistemi ile dünya birinciliği kazandı. Sistem, uçak iniş-kalkışlarını optimize ederek güvenliği artırıyor. Basın toplantısında konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi, Atatürk'ün hedeflediği ve hayal ettiği yere ulaşabilmesi için önce hayallerimizin büyük olması, emek vermemiz, proje üretmemiz gerekmektedir. Gece gündüz çalışarak, bilim, teknoloji ve üretimde hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz" dedi.

Yeditepe Üniversitesi öğrencileri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Innovation Competition'da birincilik ödülüne layık görüldü. Öğrenciler, deprem, savaş, ağır hava koşulları ve havaalanı kazaları gibi kriz senaryolarında uçakların iniş-kalkış düzenini saniyeler içinde optimize eden yapay zeka tabanlı 'ikinci görüş (second opinion)' sistemini geliştirdi. Sistem, kulelerin manuel kararlarını gerçek zamanlı verilerle destekleyerek hem bekleme sürelerini hem de güvenlik risklerini azaltıyor.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞARAK, BİLİM, TEKNOLOJİ VE ÜRETİMDE HAK ETTİĞİMİZ YERE ULAŞABİLİRİZ'

Basın toplantısında konuşan Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, "Üniversitenin genel başarısı elbette önemlidir; ancak özellikle gençlerimiz ve öğrencilerimizin başarı tablosu umut verici. Önümüzdeki bir yıl ile bir buçuk yıl içinde hocalarımızın, asistanlarımızın ve doktora öğrencilerimizin kendi yaptıkları çalışmalarla, gençlerimiz gibi dünya çapında ses getirecek başarıları ortaya koyacaklarını umuyoruz. Bu üniversitede yürütülen çalışmalar, gençlerimizin başarılarının da ötesine geçecek düzeydedir. Bunu bilmenizi isterim. İnşallah önümüzdeki iki yıl içinde akademik başarıların ve hocalarımızın da elde ettiği dünya çapındaki başarıların sizlerle paylaşılması nasip olur. Yeditepe Üniversitesi, Türkiye'nin üniversitesi olarak inovasyon ve yenilikler konusunda ciddi bir gayret göstermektedir. Üniversite bu alanlara yatırım yapmakta; gençlerimiz ve genç akademisyenlerimiz gece gündüz laboratuvarlarda çalışmaktadır. Ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alabilmesi, Atatürk'ün hedeflediği ve hayal ettiği yere ulaşabilmesi için önce hayallerimizin büyük olması, emek vermemiz, proje üretmemiz gerekmektedir. Gece gündüz çalışarak bilim, teknoloji ve üretimde hak ettiğimiz yere ulaşabiliriz. İnşallah tüm üniversitelerimiz birbirleriyle yarışarak Türkiye'yi belirli bir noktaya taşıyacaktır. Devletimiz de bu konulardaki çalışmalarda destek vermektedir ve umuyoruz ki bu destek artarak devam edecektir" dedi.

'ÜNİVERSİTEMİZ VE TÜRK MİLLETİ ADINA BU BAŞARIYI TEKRAR TEKRAR KUTLUYORUM'

Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ise, "Ulaştırma Bakanımızın katıldığı bir törende ödüllerini aldılar. Türk gençleri olarak dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. Kendilerine hem üniversitemiz adına hem de bir Türk vatandaşı olarak çok teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum. Bizler, olabildiğimiz kadar onların arkasında olup destek olmaya ve yardımcı olmaya devam edeceğiz. Umuyorum ki gençlerimiz, üniversitemizde yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederler ve daha büyük başarılara imza atarlar. Üniversitemiz ve Türk milleti adına bu başarıyı tekrar tekrar kutluyorum. Canı gönülden tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI BAŞARILARIN ARTMASI İÇİN DAHA YÜKSEK BÜTÇELERLE, DAHA GÜÇLÜ DESTEK MEKANİZMALARIYLA ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ'

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, "Üniversitemizin geliştirdiği model kapsamında bu yıl yaklaşık seksen öğrenci projesi yürütüldü. Bu projelerden altmış üçü TÜBİTAK destekliydi, ayrıca 2209 projeleri de alındı. On yedi öğrenci takımımız ise hem TEKNOFEST'te hem bakanlıkların düzenlediği yarışmalarda hem de uluslararası platformlarda yıl boyunca mücadele etti. Ulusal alanda daha önce başarılı olmuş öğrencilerimizi de radarımıza alarak, bu yıl onları uluslararası yarışmalara dahil ettik. Kurduğumuz bu modelde öğrencilerimizin projelerini desteklemenin yanı sıra, Sayın Başkanımızın ve Rektörümüzün güçlü desteğiyle akademisyenlerimizi de sürece kattık. Böylece tüm ekibimiz bir takım ruhuyla öğrencilerimizin yanında oldu. Öğrencilerimiz zaten çok yetenekli ve akıllı oldukları için onlara fazla yön vermemiz gerekmedi; daha çok teknik ve taktiksel çalışmalarda yanlarında olduk. Bunun yanında hocalarımızın yürüttüğü yaklaşık seksen Avrupa Birliği projesi bulunuyor. Bunları sağlıklı şekilde yönetebilmek için güçlü bir kadro oluşturduk. Proje Yönetim Ofisi, Teknoloji Transfer Ofisi ve AR-GE Komisyonlarımızda öğrenci projelerinin koordinatörlüğünü kurarak tüm öğrencilerimize yıl boyunca destek olduk. Bir takım ruhuyla hareket ederek bu başarıyı yakaladığımız için gerçekten çok gururluyuz. Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Önümüzdeki dönemde uluslararası başarıların artması için daha yüksek bütçelerle, daha güçlü destek mekanizmalarıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu süreci daha da güçlendirerek yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

'HEM ÜNİVERSİTEMİZİ GURURLANDIRDIK HEM DE ÜLKEMİZİ'

Projenin Takım Lideri Umutcan Sürücü, "Hem üniversitemizi gururlandırdık hem de ülkemizi acaba daha nasıl gururlandırabiliriz, dünyada nasıl bir başarı elde edebiliriz diye düşündük. Uluslararası yarışmalara, projelere ve kurumların yaptığı çalışmalara baktık. Daha sonra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün üniversite öğrencilerine özel olarak açtığı inovasyon yarışmasını keşfettik. 'Neden biz Türk gençleri olarak katılmayalım, projeyi nasıl geliştirebiliriz, belki dünyada da ödül alabiliriz' diyerek çalışmalarımıza başladık. Yaklaşık altı-yedi aylık bir sürecin sonunda projeyi tamamladık ve başvurduk. Oldukça zorlu bir süreçti. Hepimiz farklı şehirlerde ve ülkelerdeydik. Bazı arkadaşlarımız Erasmus yapıyordu, İpek Antalya'daydı, diğerleri farklı ülkelerdeydi. Farklı disiplinlerden ve farklı coğrafyalardan olmamıza rağmen Türk gençleri olarak ortak bir proje hazırladık. Bu projeyle Kanada'daki Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün genel merkezinde düzenlenen yarışmaya katıldık. Yaklaşık on gün öncesinde finalist olarak Kanada'ya davet edildiğimiz açıklandı. Ancak hiçbirimizin vizesi yoktu, nasıl gideceğimizi bilmiyorduk. Türkiye adına çok gurur verici bir durumdu çünkü ilk defa Türk gençleri olarak bu yarışmada ödül alacaktık. Sonrasında hocalarımızın ve değerli destekçilerin katkılarıyla süreci hallettik. Son gün Kanada'ya gideceğimiz kesinleşti. Hepimiz çok mutluyduk, heyecanlıydık. Yarışmaya katıldık ve geçtiğimiz pazartesi günü yapılan ödül töreninde birinci olduğumuz açıklandı. Projemiz, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün değerli jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçildi. Ödüllerimiz, örgütün Genel Sekreteri ve Genel Başkanı tarafından takdim edildi. Ülkemiz adına çok gurur verici bir andı. Çünkü ilk defa Türk gençleri olarak bu yarışmada birinci olduk ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ettik" diye konuştu.

Proje ekibinden Yiğit Şen, "Burada, Kanada'da gerçekten çok güzel bir delegasyon bizi karşıladı. Hiç memleketimizin dışında olduğumuzu hissetmedik. Adeta Türkiye topraklarındaymışız gibi bir ortam vardı. Kanada Başkonsolosluğumuz, ICAO Türkiye delegasyonu, Ulaştırma Bakan Yardımcımız Sayın Enver İşkurt, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden Sayın Kemal Yüksekgül oradaydı. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadılar. Takımım adına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Proje ekibinden Nisa İpek Umur ise, "Biz önce Bakanlığın düzenlediği yarışmaya katıldık. Daha sonra ulusal aşamaları geçtikten sonra 'uluslararası aşamaya nasıl geçebiliriz?' diye konuşmaya başladık. Aynı zamanda bir Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi olarak, 'Türk gençleri olarak uluslararası hukuk alanında nasıl bir adım atabiliriz?' diye düşündük. Bu fikirle yola çıkarak projeyi geliştirdik. Projemiz, genel hatlarıyla sürdürülebilirliği esas alan ve aynı zamanda karbondioksit emisyonunu azaltmayı hedefleyen bir proje. Bunu daha da geliştirmek ve projelendirmek istiyoruz. Bunları ifade etmek istedim. Çok teşekkür ederim, sağ olun" ifadelerini kullandı.