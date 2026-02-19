Türk Kızılay Ramazan Ayının İlk Günü Gazze'ye 21'inci İyilik Gemisini Yola Çıkardı

Törende konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "İyilik Gemimizin yanı sıra Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık destekleriyle 107 milyon TL tutarında yardımla Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız" dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana İyilik Gemileri aracılığıyla Gazze'ye yaklaşık 22 bin ton insani yardım malzemesi gönderen Türk Kızılay, bu sevkiyatla bölgeye şimdiye kadarki en kapsamlı yardımlarından birini ulaştırmış olacak. Üç gün sürecek yolculuğun ardından Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaşması planlanan gemideki yardımlar, Mısır Kızılayı ile koordinasyon halinde Refah Sınır Kapısı'na sevk edilecek.

" Gazze'deki aşevimizin kapasitesini iki katına çıkardık"

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Mersin Limanı'ndaki gemi uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gazze'ye en çok yardım ulaştıran ülkelerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

" Gazze'de ateşkes sonrasında hem acil müdahale hem de iyileştirme dönemine yönelik yardım planlarımızı hayata geçirdik. 7 Ekim 2023'ten bu yana AFAD koordinasyonunda İyilik Gemilerimizle bölgeye desteğimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bugün de Ramazan ayının ilk gününde, bugüne kadar yola çıkarılan en büyük İyilik Gemilerinden biri olan 21'inci İyilik Gemimizi uğurluyoruz. Kızılay olarak yaklaşık 3.300 ton insani yardımı; gıda, giyim, hijyen, barınma, su ve temel yaşam malzemeleriyle birlikte Gazze halkına ulaştırıyoruz. Ayrıca Ramazan ayı boyunca gıda kolisi, iftarlık ve bayramlık yardımlarını kapsayacak şekilde 107 milyon TL tutarında destekle Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız. Gazze'de ilk günden beri faaliyet gösteren aşevimizde günlük sıcak yemek kapasitemizi 60 bin kişiye çıkararak iftar ve sahurda desteğimizi büyütecek, toplamda 1 milyon 800 bin kişilik iftarlık desteği sunacağız. Halkımızın desteğiyle her zaman olduğu gibi Gazze halkının yanında olmaya devam edeceğiz."

Genel Başkan Yılmaz, yardım gemisinin aynı zamanda güçlü bir dayanışmanın sembolü olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Kalyon Vakfı ile Kalyon Kültür'de gerçekleştirdiğimiz "Kalanlar" Filistin Sergisi, dayanışmayı ve umudu büyüten bir iyilik hareketine dönüştü. Türk Kızılay iş birliğiyle hayata geçirilen "Filistin'e Nefes Kampanyası", toplumun farklı kesimlerini iyilikte buluşturan örnek bir model oldu. Kampanya kapsamında Kalyon Vakfı, sergiyi ziyaret eden her bir ziyaretçinin bağışına katkı sağlayarak bu iyilik zincirini büyüttü. Ziyaretçilerin bireysel katkılarıyla oluşan destek, bugün uğurladığımız yardımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Bu anlamlı kampanyaya öncülük eden Reyhan Kalyoncu'ya ve Kalyon Vakfı'na teşekkürlerimi özellikle ifade etmek isterim."

11 milyonu aşkın kişilik yemek ihtiyacı karşılandı

Gazze'de halen operasyonel durumdaki uluslararası insani yardım kuruluşları arasında yer alan Türk Kızılay, 7 Ekim 2023'ten bu yana bölgedeki çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor. Bu kapsamda Gazze'ye yapılan destekler özetle şöyle:

Gazze'ye gönderilen her 100 yardım tırından 3'ü, Türk Kızılay tarafından sevk edilen yardım malzemelerini taşıyor.

Kızılay, İyilik Gemileriyle bölgeye bugüne dek 21 bin 674 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Gazze'de ilk günden beri faaliyet gösteren aşevleriyle her kişi için en az 3 öğün sıcak yemek miktarına denk dağıtım yapıldı. Bu rakam, 11 milyonu aşkın kişilik yemek ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor.

Gazze'de yaşayan her aileye iki kez dağıtılabilecek kadar 760 bini aşkın gıda paketi, muhtelif gıda, konserve gıda ve un sevk edildi.

Gazze'de ihtiyaç sahiplerine yönelik olarak 84 bini aşkın hijyen seti ile 617 bin parçadan fazla muhtelif hijyen malzemesi ulaştırıldı.

Gazze'de 1 milyon 660 bin litre su tedarik edilerek, ihtiyaç sahiplerinin en temel ihtiyacı giderildi.

Gazze'de hasar gören 130 ambulansın yerine, ihtiyacın %5'ine karşılık gelen 6 ambulans tedarik edildi.

Gazze'ye 10 bini aşkın Filistinlinin acil barınma ihtiyacını karşılayacak kapasitede 3 bin 315 adet çadır gönderildi.

Gazze'deki iki hastanenin öncelikli ve acil ihtiyaçları karşılanmaya devam ediyor.

Kızılay, uzun vadeli iyileştirme çalışmaları kapsamında ise sağlık merkezlerinin yenilenmesi, saldırılar sonucu yıkılan Kızılay aşevi ve toplum merkezinin yeniden yapılması, ambulans ve tıbbi cihaz desteği gibi yardımların yanında nakit yardım planlamalarını da yapıyor.