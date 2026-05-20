SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı

Antalya SGK İl Müdürlüğü’nde yabancı bir iş insanının 100 milyon liralık borcunun silinmesi karşılığında 200 bin Euro rüşvet istendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma genişletildi. SGK İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in ardından, rüşvete aracılık ettiği öne sürülen oğlu ve aynı zamanda AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olan avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de gözaltına alındı.

Antalya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü’nde patlak veren ve milyonlarca liralık usulsüzlük iddialarını barındıran rüşvet soruşturması kapsamındaki operasyon genişletildi.

Yabancı uyruklu bir iş insanının devlete olan devasa borcunun silinmesi karşılığında rüşvet istendiği iddiasıyla başlayan soruşturmada, gözaltına alınan isimler siyaset ve bürokrasi dünyasında geniş yankı uyandırdı.

100 MİLYON TL'LİK BORCA 200 BİN EURO RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma, Antalya'da faaliyet gösteren yabancı uyruklu bir iş insanının SGK'ya olan yaklaşık 100 milyon TL'lik prim ve ceza borcunun sistemden usulsüz bir şekilde silinmesi vaadiyle başladı. İddialara göre, bu işlemin gerçekleştirilmesi karşılığında iş insanından 200 bin Euro (yaklaşık 7 milyon TL) rüşvet talep edildi. Yapılan şikayetler ve elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri, ilk olarak Sosyal Güvenlik Kurumu Antalya İl Müdürü Mehmet Tanrıöver'i gözaltına aldı.

"MİLLETVEKİLİ DAMADI" DA DOSYADA

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleştirilen soruşturmanın devamında dikkat çekici bir gözaltı kararı daha uygulandı. İl Müdürü Mehmet Tanrıöver’in oğlu ve aynı zamanda AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in damadı olan Avukat Mehmet Rıdvan Tanrıöver de şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı.

Rüşvet çarkına aracılık ettiği ve hukuki nüfuzunu kullandığı ileri sürülen avukat Tanrıöver'in de dosyaya eklenmesiyle, operasyon hem kurumun zirvesini hem de siyasi bağlantıları kapsayacak şekilde genişlemiş oldu.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve rüşvet ağına karışan diğer kamu görevlileri ile aracıların tespiti için dijital materyaller ile banka hesap hareketlerinin titizlikle incelendiği bildirildi.

Yorumlar (2)

vedat cici :

şaşırdık mı

Yılmaz TUTAL:

Şaşırmadık, bir kaç zekat keçisi seçilmesi gerekiyordu, torbadan bunlar çıkmış, herkese eşit davranıyoruz demek için yapılan bir olay

