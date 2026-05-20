Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu

Liverpool'dan sezon sonu ayrılmaya hazırlanan İskoç yıldız Andrew Robertson'ın Fenerbahçe'ye transferine seçim süreci nedeniyle soğuk baktığı belirtildi.

  • Andrew Robertson, Fenerbahçe'deki kongre süreci nedeniyle transferini beklemeye sıcak bakmıyor.
  • 32 yaşındaki İskoç sol bek, diğer transfer tekliflerini değerlendirmeye alacak.
  • Robertson, Liverpool formasıyla 377 resmi maçta 14 gol ve 69 asist yaptı.

Liverpool ile yollarını ayırmaya hazırlanan ve adı son günlerde Fenerbahçe ile güçlü bir şekilde anılan Andrew Robertson transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. 

BELİRSİZLİĞİ BEKLEMEK İSTEMİYOR

Sarı-lacivertli ekibin gündeminde yer alan tecrübeli sol bekin transferi, ilk görüşmelerde anlaşmaya varılmasına rağmen kulüpteki kongre sürecine takıldı. Geleceğiyle ilgili kararını bir an önce vermek ve yeni sezon planlamasını yapmak isteyen 32 yaşındaki İskoç yıldızın, Fenerbahçe'deki seçim belirsizliği nedeniyle transferini beklemeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

BAŞKA TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALACAK

Sarı-lacivertli kulüpteki başkanlık seçimi sürecini beklemek istemeyen deneyimli futbolcunun, bu süreçte zaman kaybetmemek adına önünde yer alan diğer transfer tekliflerini de değerlendirmeye alacağı ifade edildi.

LIVERPOOL KARİYERİ

Sezon sonunda Merseyside ekibine veda edecek olan Robertson, Liverpool formasıyla çıktığı 377 resmi maçta 14 gol ve 69 asistlik müthiş bir performans sergiledi. İngiliz deviyle Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig dahil olmak üzere birçok önemli kupa kaldıran yıldız sol bekin gelecek durağı merakla bekleniyor. 

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

