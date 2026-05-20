Joao Cancelo Türkiye'deki favori takımını açıkladı

Barcelona forması giyen Portekizli sağ bek oyuncusu Joao Cancelo, Türkiye'deki favori takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

Barcelona'nın Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo, katıldığı bir dijital platformda Türkiye ve futbol kariyerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY VE İLKAY GÜNDOĞAN

Futbolcuların taraftarlarla canlı olarak iletişim kurabildiği "The Residency" programında soruları yanıtlayan 31 yaşındaki tecrübeli sağ bek, Türkiye'deki favori takımının hangisi olduğu yönündeki soruya net bir cevap vererek "Galatasaray" dedi. Portekizli yıldız, en beğendiği futbolcu sorusuna ise takım arkadaşı İlkay Gündoğan’ın adını verdi.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'den kiralık olarak eski kulübü Barcelona'ya geri dönen Cancelo, İspanyol devinde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Katalan temsilcisinde bu sezon 22 resmi karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, takımına 2 gol ve 3 asistlik bir skor katkısı sağladı. Barcelona yönetiminin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncunun geleceğiyle ilgili olarak henüz kesin bir karar vermediği ve önümüzdeki süreçte durumunun netleşeceği belirtiliyor.

Cemre Yıldız
