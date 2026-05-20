Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

Ünlü oyuncu Miray Daner ile iş insanı Ata Caner Çerçioğlu, ilişkilerinde yeni bir döneme giriyor. Yaklaşık üç yıldır birlikte olan çiftin yaz aylarında nişanlanacağı öğrenildi.

İLİŞKİLERİNDE 3’ÜNCÜ YILI KUTLUYORLAR

Başarılı oyuncu Miray Daner, iş insanı Ata Caner Çerçioğlu ile birlikteliğinde üçüncü yılı geride bırakmaya hazırlanıyor. Haziran 2023’ten bu yana birlikte olan çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

YAZ AYLARINDA NİŞANLANACAKLAR

Miray Daner ve Ata Caner Çerçioğlu’nun ilişkilerini daha ciddi bir boyuta taşıma kararı aldığı öğrenildi. Çiftin yaz aylarında aile arasında yapılacak törenle nişanlanacağı belirtildi. Yakın çevrelerine oldukça mutlu olduklarını söyleyen ikilinin evlilik hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN OĞLU

Ata Caner Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun oğlu olarak da tanınıyor. Özlem Çerçioğlu, geçtiğimiz yıl CHP’den ayrılarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taktığı rozetle AK Parti’ye katılmıştı.

Kaynak: Haberler.com