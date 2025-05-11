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Türk Kızılay, Deprem Bölgesinde Anneler Günü'nü Kutladı

Türk Kızılay, Deprem Bölgesinde Anneler Günü'nü Kutladı
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Türk Kızılay, depremden etkilenen bölgelerde anne ve çocuklar için düzenlediği etkinliklerle Anneler Günü'nü kutladı. Etkinlikler kapsamında sanat terapileri, psikoeğitimler ve özel eğitim gereksinimi olan çocuklar için programlar gerçekleştirildi. Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, ünlü şeflerle birlikte huzurevini ziyaret ederek annelerin gününü kutladı.

Türk Kızılay, deprem bölgesinde Anneler Günü'nü, anne ve çocuklar için düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Osmaniye'de anne ile çocuk arasındaki bağı güçlendirme ve psikososyal destek sağlama amacıyla düzenlenen programlar doğrultusunda anneler ve çocukları, sanat terapileri, psikoeğitimler, mektup yazma ve hediye hazırlama atölyelerine katıldı.

Etkinliklerde, özel eğitim gereksinimi olan çocuklar ve annelerine yönelik programlar da düzenlendi.

Yılmaz, Kızılay Huzurevi'ni ziyaret etti

Öte yandan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "İyilikle Pişen Hayatlar" projesi kapsamında ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya ile İstanbul'un Kartal ilçesindeki Kızılay Huzurevi'ne ziyaret bulundu.

Huzurevi sakinleriyle kahvaltıda bir araya gelerek sohbet eden Yılmaz ve şefler, pasta keserek annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Yılmaz, "Burası, Kızılay ailemizin anne ve babalarının olduğu yer. Anneler Günü'nde de gelip ellerini öpmemiz, onların gülümsemelerini görmemiz, duasını almamız çok kıymetli. Şeflerimiz de sürpriz yaparak bizlerle beraber büyüklerimizin ellerini öpmeye geldi, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Müzik dinletisi sunuldu

Şef Yalçınkaya, Anneler Günü'nde huzurevini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, herkesin Anneler Günü'nü kutladı.

Kızılay ile çok güzel işler yaptıklarını vurgulayan Sivrioğlu, annelerle buluşmanın önemine işaret etti.

Zanna ise "Ne kadar şanslıyız ki buradayız. Türkiye'de, dünyada, her yerde bütün annelerin teker teker elini öpüyoruz, iyi ki varsınız." açıklamasında bulundu.

Ziyarete, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik grubu da şarkılarıyla eşlik etti.

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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