Mersin'den Gazze'ye 19'uncu 'İyilik Gemisi' yola çıktı

TÜRK Kızılay, Gazze'deki insani krize destek amacıyla hazırladığı 19'uncu İyilik Gemisi'ni Mersin Limanı'ndan dualarla uğurladı. Kosova halkının da katkılarıyla hazırlanan gemi, yardımları ihtiyaç sahibi Gazzelilere ulaştıracak.

Türk Kızılay'ın, Gazze'de süren insani krize yönelik yardım çalışmalarını sürdürüyor. 19'uncu Gazze İyilik Gemisi, Mersin Limanı'ndan törenle uğurlandı. Gemide, yaklaşan kış öncesinde bölgedeki acil ihtiyaçları karşılamak amacıyla hazırlanan gıda malzemesi, kavurma konservesi, çadır, battaniye ve uyku tulumu bulunuyor. Yardımlar, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştırılacak ve Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye sevk edilecek. Mersin Limanı'ndaki törene Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi, Mersin Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz ve Kızılay gönüllüleri katıldı.

'18 BİN TONU AŞKIN İNSANİ YARDIM BÖLGEYE ULAŞTI'

Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Karadeniz, konuşmasında, "Bugün buradan, milletimizin merhametini, duasını ve insanlık sorumluluğunu Gazze'ye taşıyan bir yolculuğu uğurluyoruz. Türk Kızılay olarak, ülkemizin 19'uncu Gazze İyilik Gemisi'ni, gönüllerde kandil yakma muradıyla, umutla, duayla ve dayanışmayla yolcu ediyoruz. 7 Ekim 2023'ten bu yana, hamiyetperver milletimizin bağışları ve desteğiyle, Gazze'ye uzanan güçlü bir iyilik hattı oluşturduk. Bugüne kadar 18 bin tonu aşkın insani yardımı bölgeye ulaştırarak, Türkiye'den Gazze'ye kesintisiz bir umut köprüsü kurduk. Gazze'deki aşevlerimiz aracılığıyla, en zor şartlarda dahi her gün 35 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bugüne kadar dağıttığımız 8 milyonu aşkın öğün, milletimizin merhametini Gazze'nin kalbine taşıdı. Daha önce AFAD koordinasyonunda yola çıkan İyilik Gemilerimizle gönderdiğimiz kurban konserveleri Gazze'ye ulaştı. Öyle ki bugün, Gazze'de neredeyse her aileye ikişer kutu kurban payı ulaştırmış olmanın huzurunu yaşıyoruz. Bugün ise 19'uncu İyilik Gemimizi, aynı inançla, aynı sorumluluk bilinciyle uğurlamaya hazırlanıyoruz. Bu gemide, yaklaşan kış şartlarını hafifletmek amacıyla hazırlanmış yaklaşık 1300 ton gıda ile hijyen malzemesi, kavurma konservesi, çadır, battaniye ve uyku tulumu bulunuyor. Yardımlarımız, Mısır'ın El-Ariş Limanı üzerinden Refah Sınır Kapısı'na ulaşacak; Mısır Kızılayı ve Filistin Kızılayı ile koordinasyon içinde, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine teslim edilecek" dedi.

'DİLEĞİMİZ GAZZELİLERİN YAŞADIĞI ZORLUKLARIN BİR NEBZE HAFİFLETMESİDİR'

Kosova'nın Ankara Büyükelçisi Agon Vrenezi de insan onurunun, vicdanın ve dayanışma ruhunun somut ifadesini paylaşmış olduklarını söyledi. Kosova'nın Türk Kızılay ile iş birliği içerisinde 500 bin avro tutarında katkı sunduğunu belirten Vrenezi, şöyle konuştu:

"Bugün yola çıkan 200 çadır, 1000 gıda kolisi ve 5 bin battaniye, dışarıdan bakıldığında sıradan malzemeler gibi görünse de onları teslim alacak insanlar için bir çatıyı, bir öğünü ve zor zamanlarda bir nebze güven anlamına gelmektedir. Temel yaşam imkanlarından mahrum kalmış insanlara yalnızca beslenmeyi değil, aynı zamanda hatırlanmış olmanın ve önemsenmişliğin verdiği moral desteğini taşımaktadır. İnsani yardım, sayılardan, listelerden ve sevkiyat programlarından ibaret değildir. Bu çabalar, insan onurunun koşullardan bağımsız olduğuna dair ortak bir inancı yansıtır. Ayrıca kayıtsız kalmama iradesini ve dünyanın her köşesinde yaşanan insani trajedilere karşı duyarlılığın halen güçlü olduğunu gösterir. Dileğimiz, bu yardımın ihtiyaç sahiplerine en hızlı şekilde ulaşması ve onların yaşadığı zorlukları bir nebze olsun hafifletmesidir."

Konuşmaların ardından 19'uncu İyilik Gemisi dualarla Gazze'ye doğru yola çıktı.