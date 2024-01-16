Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Faaliyete Geçecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin de bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitim alanındaki iş birliğimizin nişanesi olacak bu üniversite aynı zamanda Japonya ile iş birliğimizin çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacaktır" dedi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoko ise, "Sık sık depremlerin meydana geldiği ülkeler olarak, bir Türk atasözü olan 'Dost kara günde belli olur' sözünde de ifade edildiği gibi bu durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İki Bakan görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına Ocak ayı başında Japonya'da yaşanan deprem ve Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki uçak kazası için geçmiş olsun dileyerek başlayan Fidan, şöyle devam etti:

"TÜRKİYE-JAPONYA ENERJİ FORUMU'NA İLİŞKİN ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Sayın Bakanın ziyareti diplomatik ilişkilerimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü kutladığımız 2024 senesinin hemen başında gerçekleşiyor. Bu manalı yılı ülkelerimize layık şekilde kutlayabilmek için birlikte çalışıyoruz. Yıl boyunca düzenleyeceğimiz kültürel, akademik ve ekonomik etkinliklerle ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırmayı hedefliyoruz.

Gündemimizdeki önemli konulardan biri olan Türk- Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin de bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eğitim alanındaki iş birliğimizin nişanesi olacak bu üniversite aynı zamanda Japonya ile iş birliğimizin çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacaktır.

İlk defa bu yıl düzenlenmesi öngörülen Türkiye-Japonya Enerji Forumu'na ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Diğer birçok alanda olduğu gibi enerji alanında da mevcut iş birliği potansiyelini hayata geçirmeye önem atfediyoruz.

Kore Yarımadası'ndaki ve Asya-Pasifik bölgesindeki güncel gelişmeleri ele aldık. Gazze'deki katliamın ve Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulması gerektiğini vurguladık. Daha fazla masum insanın kanının akmasına izin verilmemelidir. Orta Doğu'da kalıcı barışın yalnızca iki devletli çözüm ile hayata geçebileceğine inanıyoruz ve kendileriyle de aynı görüşleri paylaşmayı görmekten memnun oldum."

YOKO: SIK SIK DEPREMLERİN MEYDANA GELDİĞİ ÜLKELER OLARAK BİRBİRİMİZE YARDIM EDEN İLİŞKİLER TESİS ETTİK

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko ise şunları kaydetti:

"İki ülke her ne kadar coğrafi olarak birbirinden uzak olsa da 1890 yılında meydana gelen Ertuğrul Fırkateyni faciası olayından başlayan ve uzun yıllara dayanan bir etkileşim tarzına sahiptir. Ayrıca sık sık depremlerin meydana geldiği ülkeler olarak, bir Türk atasözü olan 'Dost kara günde belli olur' sözünde de ifade edildiği gibi bu durumlarda birbirimize yardım eden ilişkiler tesis ettik.

Geçen Şubat ayında Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerde 50 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. Japon hükümeti depremzedelere yönelik yardımlar ve afet bölgesinin yeniden yapılandırılmasına yönelik yardımları gerçekleştirmiştir. Ayrıca kısa süre önce meydana gelen depremin ardından Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan ve Dışişleri Bakanı sayın Fidan'dan taziye mesajları aldım. İçtenlikle teşekkür ediyorum.

Stratejik bir ortak olan Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirme konusunda Dışişleri Bakanı sayın Fidan ile mutabık kaldık.

Japonya-Türkiye ilişkilerinin geleceği aydınlıktır. Japonya olarak Türkiye ile aramızda daha geniş yelpazede iş birliğimizi derinleştirmek hususundaki arzum pekişmiştir."