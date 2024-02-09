Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya Japonya Büyükelçiliği'nden 'Büyükelçi Ödülü'

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye ile Japonya arasındaki ekonomik işbirliğine sağladığı katkılar dolayısıyla Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya "Büyükelçi Ödülü" takdim etti.

Tosyalı'ya "Büyükelçi Ödülü" takdimi için Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Törene, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri de katıldı.

Etkinlikte ödülü, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko verdi.

Bakan Yardımcısı Bozay, törende yaptığı konuşmada, Türkiye-Japonya ilişkilerinin 2013'te "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükseldiğini hatırlattı.

Japonya ile ilişkilerin her alanda derinleşmeye devam ettiğini belirten Bozay, "Japonya, Asya ve Pasifik bölgesindeki 3'üncü büyük ticaret ortağımızdır." dedi.

Tosyalı başta olmak üzere Türk iş insanlarının belirlenen hedeflere yönelik çabalara katkılarından mutluluk ve gurur duyduklarını vurgulayan Bozay, "Sayın Tosyalı, 3 farklı kıtada üretim yapan, 80'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren, binlerce kişiye istihdam sağlayan bir iş insanı olarak demir-çelik sektöründe Türkiye'nin gurur verici bir markası haline gelmiştir." diye konuştu.

Bozay, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko'nun ocak ayındaki Ankara ziyaretini hatırlatarak, Tosyalı gibi iş insanlarının önünü açmak için Japonya ile "Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Japonya ile tarihi dostluk bağlarının olduğuna işaret eden Bozay, ödülün iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde verilmesinin anlam taşıdığını dile getirdi.

"Gerçek bir rol model"

Büyükelçi Katsumata da ödülün anlamına değinerek, "Japonya hükümeti, Türkiye ile Japonya arasında ekonomik işbirliğine yönelik olarak, Sayın Fuat Tosyalı'nın uzun yıllar boyunca yapmış olduğu katkılar sebebiyle kendisine Büyükelçi Ödülü verme kararı almıştır." ifadesini kullandı.

Katsumata, son yıllarda uluslararası konjonktürde yaşanan gelişmelere ve değişimlere dikkati çekerek, "Türkiye, yeni iş fırsatlarının yaratılabileceği yatırım yeri olarak dikkati çekmekte ve Japonya firmaları, Türk firmaları ile çeşitli alanlarda işbirliği yapıp iş geliştirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Tosyalı Toyo firmasının kurulduğunu anımsatan Katsumata, firmanın sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika gibi geniş bölgede faaliyet gösteren en büyük Japon-Türk ortaklık girişimi olduğunu bildirdi.

Katsumata, firmanın başarısının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere katkıda bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Bu, Sayın Tosyalı'nın tutkusu ve çabalarıyla mümkün olmuştur. Ayrıca Sayın Tosyalı'nın liderliği altında Tosyalı Toyo, çelik üretim sürecinde sera gazı emisyonlarını en aza indirmek suretiyle uluslararası toplumun karbonsuzlaştırma hedefine katkıda bulunmak için 'yeşil çelik' projelerinde de aktif olarak yer almaktadır."

Firmanın, iki ülke arasındaki iş ortaklıklarının derinleştirilmesi ve genişletilmesi için gerçek bir rol model olduğunu vurgulayan Katsumata, "Tosyalı Toyo, Japonca öğrenimini teşvik etmek amacıyla Japonya Büyükelçiliği tarafından her yıl düzenlenen Japonca sunum yarışmasının da büyük destekçisi olmuştur. Böylece şu anda Türkiye'de 3 binden fazla kişi Japonca öğreniyor ki bu bölgedeki en yüksek sayıdır." dedi.

"Hikayemiz, Japonya ve Türkiye şirketlerini cesaretlendirecek"

Tosyalı da kendisine takdim edilen ödülden onur duyduğunu belirterek, holding olarak Toyo Kohan şirketiyle Tosyalı Toyo çatısı altında uzun süredir başarılı bir iş ortaklığı yürüttüklerini söyledi.

Japon kültürünün ve Japonya'nın insanlarının sahip olduğu asil ve saygın kimliğin kendilerine her zaman değerli dostlarıyla birlikte olduğu hissini yaşattığını vurgulayan Tosyalı, şunları kaydetti:

"Çünkü insanın birlikte çalıştığı insanları kendisi gibi görmesi bana göre dünyanın en büyük zenginliği. Bunun verdiği huzur ve güven bizleri çok daha üretken ve verimli kılıyor. Bu karşılıklı saygı ve güvenin sonucunda bugün Türkiye'deki en büyük Japon yatırımı olan aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı da olduğum Tosyalı Toyo eminim sadece ülkelerimizin değil, dünya çelik ekosisteminin de en önemli oyuncularından biri olmaya devam edecektir. İnanıyorum ki bizim Japon dostlarımızla uzun yıllardır devam eden bu iş ortaklığımız iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin pekişmesine de önemli katkılar sağlayacak. Hikayemiz, Japonya'nın ve Türkiye'nin başarılı şirketlerine iyi bir örnek teşkil ederek onları da yeni iş ortaklıkları için cesaretlendirecektir."

"Yatırım milyar doları aştı"

Tosyalı, AA muhabirine, törenin ardından şirketinin yatırımlarına ve kendisine taktim edilen ödüle ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tosyalı, holding olarak, Toyo Kohan şirketiyle başarılı işbirliği sürdürdüklerini belirterek, "Bugün geldiğimiz boyut itibarıyla Tosyalı Toyo, Türkiye'deki en büyük Japon yatırımı oldu. Birlikte yaptığımız yatırım milyar doları aştı. Türk-Japon ilişkilerine, bizim bu ortaklığımızın da çok büyük bir katkı sağladığına inanıyorum." diye konuştu.

Ortaklıklarının, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen farklı ülkelerdeki şirketleri de cesaretlendirdiğine dikkati çeken Tosyalı, "Bir yandan Türkiye'ye yabancı yatırımcı çekiyoruz, bir yandan biz de yurt dışındaki fırsatlara yine oralardaki iş yapma kabiliyetimiz sayesinde iş ve yatırım fırsatlarına bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosyalı, dünyada dekarbonizasyonun uzun ve derin bir yol olduğuna işaret ederek, demir çelik sektörünün de küresel ısınmaya etki eden alanlardan biri olduğunu anlattı.

Küresel ölçekte çelik üretimine sahip bir şirket olarak yeşil çelik üretiminde öncü olma sorumlulukları bulunduğunu belirten Tosyalı, "Bu sebeple yenilenebilir enerjilere, yakıt olarak, hidrojeni kullanarak yeşil çeliği üretmek üzere çok köklü yatırımlar yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyadaki çelik şirketlerinin yeşil çeliği üretebilmek adına yatırımlar yaptığını hatırlatan Tosyalı, "Biz de yatırımlarımızı büyük ölçekte sürdürüyoruz. Eminim ki çok kısa sürede belki dünyada ilk yeşil çeliği üreten şirketlerden biri biz olacağız." diye konuştu.

"Yeni yılda yeni bir sayfa"

Büyükelçi Katsumata da AA muhabirine, 2024'ün iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, ilişkilerde yeni sayfa açmak istediklerini söyledi.

İlerleyen süreçte iki ülke arasındaki işbirliğinin, üçüncü ülkelerin kalkınmasına da katkı sağlanmasının istediklerini dile getiren Katsumata, ilişkilerde yeni yılda yeni bir sayfa açabilecek olmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.