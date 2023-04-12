TURİZM KONSEYİ YOL HARİTASINI EMİTT'TE AÇIKLADI

Turizm sektörünün farklı alanlarında görev yapan turizmciler tarafından kurulan ve Türkiye turizmine daha fazla katkı sunmayı amaçlayan Turizm Konseyi Platformu, yol haritasını EMITT Turizm Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısı ile açıkladı.

Turizm sektörünün farklı alanlarında görev yapan turizmciler tarafından kurulan ve Türkiye turizmine daha fazla katkı sunmayı amaçlayan Turizm Konseyi Platformu, yol haritasını EMITT Turizm Fuarı kapsamında gerçekleştirdiği basın toplantısı ile açıkladı.

Toplantıda konuşan Turizm Konseyi Sözcüleri Yeliz Gül Ege ve Prof. Dr. Muharrem Tuna amaçlarının turizme yeni bir soluk getirmek olduğunu dile getirdi.

SEKTÖRÜN İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMASI HEDEFLENİYOR

Turizm Konseyi'nin kurulma nedenleri ve amaçlarına yönelik açıklamalarda bulunan Turizm Konseyi Sözcüsü Yeliz Gül Ege şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan ve sağladığı döviz ve sunduğu istihdamla Türkiye ekonomisine büyük destek veren turizm sektörü, farklı sorun ve krizlere rağmen büyümeye devam ediyor. Türkiye turizmine ve turizm sektörünün gelişimi için çalışmalar yürüten mevcut turizm STK'larının özverili mücadelesine destek olmayı amaçlayan turizmciler olarak Turizm Konseyi Platformu'na hayat vererek sektöre yeni bir soluk getirmek istiyoruz. Turizm sektör bileşenlerinin önde gelen temsilcileri olarak sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik konularda lobi yapılması ve sektörün ülkemizde stratejik önceliğe sahip olması temel amaçlarında mutabakata vararak 31 Ocak tarihinde Turizm Konseyi Platformu'nu kurduk. 66 kurucu üyeden oluşan platformumuz konaklama, seyahat, yiyecek-içecek, turist rehberliği ve ulaştırma başta olmak üzere turizmin tüm bileşenlerinin ortak bir anlayış ve çabayla Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmesi için azim ve kararlılıkla faaliyette bulunması konusundaki çabalarına destek vermeyi amaçlıyor.

Dünyada lobi faaliyetlerinin yaygınlaşması ve etki gücünün artması, platformun kuruluş gerekçeleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin alanında söz sahibi turizmcilerinin bir araya gelerek kurduğu platformun, sektörün ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanması noktasında güçlü bir sivil inisiyatif olmasını bekliyoruz. Turizm Konseyi; Ülkenin turizm kazanımlarını artırmak ve gelecekteki turizm olgusunu sürdürebilir hale getirmek için yasal mevzuatları ve yapısal adımları tamamlatmak, yapılan planlamalar dahilinde alınan kararların uygulanmasında takipçi olmak üzere çalışmalarını sürdürecek.?

KONSEYİN ALDIĞI KARARLAR

Turizm Konseyi Sözcüsü Yeliz Gül Ege, gelecek 100 yılın turizm planını oluşturma misyonuyla yaptıkları toplantılarda aldıkları kararları da şöyle sıraladı:

'Turizm sektörünün ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda merkezi yönetim ve yerel yönetimler üzerinde lobi faaliyetleri yürütmek

Sektörün siyaset ve bürokraside temsilini arttırmak, bunun için siyasi partilere ve yerel yönetimlerle görüşmeler yapmak

İhtiyaç duyulan mevzuatların çıkarılması için çalışmalarda bulunmak

Turizm Şurası, Kalkınma Planı gibi planları izleme görevini yürütmek ve turizm sektörünün sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak

Turizmin stratejik öncelik olarak algılanmasına yönelik seferberlik başlatmak, bu doğrultuda siyaset, bürokrasi ve halk nezdinde farkındalık çalışmaları yürütmek

Ülkemizin somut ve somut olmayan kültürel mirasının açığa çıkarılması, korunması ve turistik ürün olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmek

Deniz-kum-güneş üçlüsünün yanında kış turizmi, medikal turizm, termal turizm, spor turizmi, MICE turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi, yat turizmi, kruvaziyer turizmi, alışveriş turizmi gibi sahalarda ülkemizin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmeye yönelik çalışmalar yapmak

Turizm Meslek Yasası'nın çıkarılmasını sağlamak.

Turizmle ilgili kuruluşlara gönüllü danışmanlık yapmak.

Sektörde 12 ay istihdam sağlanmasına ve çalışanların sektörü terk etmemesine yönelik çalışmalar yürütmek, mevsimsel turizmi tüm yıla yayacak ilave çözümler üretmek.

Turizm eğitiminin nicelik ve nitelik açısından sorunlarının çözümüne ilişkin planlama, uygulama ve ihtiyaç duyulan alanlarda lobi çalışmaları yapmak.

Sektörün ihracatçı olarak kabul edilmesi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak.

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı olmak üzere, turizmi ilgilendiren tüm kurum ve kuruluşlarla istişare ederek ortak çalışmalar yürütmek.?

Turizm Konseyi Sözcüsü Prof. Dr. Muharrem Tuna ise 'Konseyin amacı, turizm alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının çabalarına destek vermek ve turizme yönelik hazırlanan ulusal ve yerel planların uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektir. Türkiye'nin orta ve uzun vadedeki hedeflerine ulaşılabilmesi söz konusu planların uygulanmasına bağlıdır. Bu açıdan konseyin varlığı büyük önem taşımaktadır' diye konuştu.

Turizm Konseyi'nin kurucu üyelerinin isimleri ise şöyle:

'Ahmet Barut, Ahmet Özden, Ali Can Aksu, Ali Aydın, Ali Beklen, Aşkın Kahraman, Atilla Aytun, Banu Dedeman, Begüm Doğulu, Begüm Kaya, Bilgin Aygün, Birol Akman, Burak Çalışkan, Burhan Sili, Cem Kınay, Coşkun Yurt, Çetin Pehlivan, Ece Tonbul, Ergün Demiray, Gülin Kocakaya, Güner Güney, Hacer Aydın, Hakan Eğinlioğlu, Halit Ergül, Haluk Özsevim, Hüseyin Baraner, Hüseyin Kurt, Hüseyin Özgür Özaltun, İbrahim Birkan, İzzet Uğurlu, Kaya Demirer, Mete Vardar, Muharrem Tuna, Murat Cahid Cıngı, Murat Çeviker, Murtaza Kalender, Murat Özel, Murat Toktaş, Murat Tomruk, Müberra Eresin, Numan Olcar, Nuray Demirer, Oğuz Kabadayı, Onur Kurç, Orhon Atameriç, Osman Ayık, Ozan Somaklar, Ömer Faruk Dengiz, Ömer Tosun, Sadık Altıparmak, Savaş Çolakoğlu, Semih Zazaoğlu, Süreyya Üzmez, Şafak Güvenç, Şamil Yaşacan, Şükrü Cimrin, Tarkan Akyüz, Tolga Kilit, Uğur Şahbaz, Ülkay Atmaca, Volkan Ataman, Vural Karasu, Yakup Dinler, Yalçın Aydın, Yeliz Gül Ege, Zeki Açıköz.'