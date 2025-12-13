Haberler

Prof. Dr. Sözen: Ağaçtaki Anadolu Parsı değil, vaşak

Güncelleme:
Prof. Dr. Mustafa Sözen, Tunceli'de bir ağaçta görüntülenen hayvanın ilk etapta Anadolu Parsı olarak değerlendirildiğini ancak detaylı inceleme sonrasında bunun bir vaşak olduğu sonucuna varıldığını açıkladı.

ZONGUKDAK Bülent Ecevit Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Sözen, Tunceli'de bir ağacın tepesinde görüntülenen ve Anadolu Parsı olarak belirtilen hayvana ilişkin, "Ağacın tepesinde büyük benekli bir kedi görünce aceleyle 'pars' dedik. Ama görüntüleri, arkadaşlarla tekrar değerlendirince vaşak olduğuna karar verdik" dedi.

Kentin kırsal ve yüksek kesiminde yaşayan bir köylü, ağacın üzerinde gördüğü hayvanı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüleri inceleyen uzmanlar, hayvanın Anadolu Parsı olduğunu belirtti. Fakat daha sonra yapılan detaylı incelemede, ağaçtaki hayvanın vaşak olduğu tespit edildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, görüntüleri detaylı inceledikleri söz konusu hayvanın vaşak olduğunu anladıklarını ifade etti.

'İLK BAKIŞTA BUNUN BİR PARS OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜK'

Prof. Dr. Sözen, "Tunceli'den gelen görüntü üzerine yaptığım açıklamada bir yanılgıyı düzeltmek istiyorum. Cep telefonu ile gelen bir görüntüde, ağacın tepesinde büyük benekli bir kedi görünce aceleyle 'pars' dedik. Ama görüntüleri, arkadaşlarla tekrar değerlendirince vaşak olduğuna karar verdik. Sanırım bir pars görmeyi çok isteyince, ağacın tepesindeki benekli hayvanın pars olmasını çok istedik ve ilk bakışta bunun bir pars olduğunu düşündük. Ancak hayvan, bir vaşak. Bu düzeltmeyi yapıp, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına ek bir açıklama yapmayı gerekli gördük" dedi.

Haberler.com
