Tuğamiral Aktürk: HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti 28 Eylül'de yapılacak

Haber: Melis YILDIRIM

(MUĞLA) - MSB Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, "Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti 28 Eylül'de Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde icra edilecektir" dedi.

MSB Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Denizkurdu-1/2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'nün yapıldığı Muğla açıklarındaki TCG Anadolu Gemisi'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, dün Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev esnasında rahatsızlanarak şehit olan tank uzman çavuş Coşkun Sevim için taziyede bulundu.

TCG ANADOLU'DAN İLK KEZ DİKEY İNSANSIZ HAVA ARACI KALKIŞ YAPACAK

Denizkurdu-1 Tatbikatı'nın 20-25 Eylül tarihleri arasında Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de, Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara ve Hava Kuvvetleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan müteşekkil 100 gemi, 50 hava unsuru, insansız deniz araçları ile 14 bin personelin katılımıyla fiili olarak icra edildiğini kaydeden Aktürk, tatbikat ile Deniz Kuvvetleri'nin harekatı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığını ifade etti. Aktürk, "Tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi ve harekata hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, Kuvvet Komutanlıklarımız arasındaki müşterek çalışabilirlik usul ve kabiliyetlerinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır" dedi. Aktürk tatbikatta TCG Anadolu'dan ilk kez dikey insansız hava aracının kalkış yapacağını ve MKE'nin geliştirdiği 100 kilogram harp başlığına sahip PİRANA kamikaze insansız deniz aracının su üstü hedefini imha edeceğini bildirdi.

Aktürk, 27 Eylül'de Preveze Deniz Zaferi'nin Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla 15 yüzer unsuru ile İstanbul Boğazı'nda denizde geçit töreni yapılacağını söyledi. Aktürk, ayrıca sekiz yüzer unsur tarafından liman ziyaretleri yapılarak gemilerin halkın ziyaretine açılacağını belirtti.

"YASA DIŞI YOLLARLA GEÇMEYE ÇALIŞAN 671 ŞAHIS YAKALANDI"

Terörle mücadele ve sınır güvenliğine ilişkin bilgi veren Aktürk şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, ülkemizin ve milletimizin güvenliği ile devletimizin bekası için terör başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında son bir hafta içerisinde üç PKK'lı terörist daha teslim olmuştur.

Kesintisiz devam eden hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında hafta boyunca ikisi terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 671 şahıs yakalanmış, bin 69 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak'tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 994, engellenen kişi sayısı da 51 bin 338 olmuştur."

Tuğamiral Aktürk, NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu Sonbahar Toplantısı'nın 21-24 Eylül tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde yapıldığını kaydetti. 27 NATO üyesi ve beş ortaklık ülkesinden 127 personelin katıldığı toplantıda, Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları'nın NATO Uçuşa Elverişlilik Tanınma Belgelerini aldığını söyleyen Aktürk, NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı sorumluluğunda Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS) alanında faaliyet gösteren firmalar ile ilgili NATO kuruluşlarını bir araya getiren NATO EDGE'in üçüncüsünün 17-19 Kasım tarihleri arasında İzmir EXPO Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceği bilgisini paylaştı.

MORA YARIMADASI'NDAKİ KATLİAM ANMASI...

23 Eylül 1821'de Tripoliçe'de on binlerce Müslüman Türk'ün katledildiği hadisenin yıl dönümünde, 1821-1830 yılları arasında Mora Yarımadası'nda gerçekleştirilen katliamlarda hayatını kaybeden Müslüman Türk ahaliyi anan Aktürk, Azerbaycan ordusunun başlattığı Vatan Muharebesi'nin altıncı yıl dönümü ve 27 Eylül Anma Günü münasebetiyle şehit ve gazileri andı.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ TÜM DÜNYA İÇİN BİR TEHDİT"

Aktürk, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığı körükleyen sistematik saldırılarının ve yayılmacı tutumunun devam ettiğini dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İsrail Gazze'de ayrım yapmadan düzenlediği saldırılarında kadın ve çocuklar hayatlarını kaybetmeye devam ederken, yasa dışı yerleşimci terörünü teşvik etmekte, insani yardım faaliyetleri kapsamında bölgeye gönderilen yakıt ve inşaat malzemelerinin bölgeye girişini engelleyerek, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma ihtiyacının karşılanmasını sekteye uğratmakta, hastanelerin işletilmesini engellemektedir.

Öte yandan, Lübnan'ın güneyindeki yıkım faaliyetlerini sürdürerek BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal etmekte ve Suriye'nin güneyindeki yerleşim yerlerine saldırılar düzenlemeye de devam etmektedir. Kamuoyu nezdinde uluslararası hukuka olan inancı her geçen gün daha fazla zedeleyen İsrail'in bu eylemleri, sadece bölge için değil, tüm dünya için bir tehdittir. İsrail'in uluslararası hukuku ihlal eden bu eylemlerine derhal son vermesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda TAYFUN Blok-2 Füzesi'nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi. Aktürk, MKE tarafından savunma sanayi paydaşlarına 35 mm parçacıklı mühimmat ve yedek parça teslimatlarının gerçekleştirildiğini kaydetti. Aktürk, "Yeni nesil temel eğitim uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti 28 Eylül'de Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın da katılımıyla TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde icra edilecektir" dedi.

(SON)

Kaynak: ANKA