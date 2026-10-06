TTB, emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırı için Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

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(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB) üyeleri, emekli hekim aylıklarının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi hekimlerin ilave ödemeden yararlanması talebiyle Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı.

TTB Merkez Konseyi, TTB Emekli Hekimler Kolu ve 65 tabip odasının ortak imzasıyla Sağlık Bakanlığı önünde yapılan açıklamada, "Emeklilikte emeğimizin karşılığını almak, güvenceli ve onurlu yaşam istiyoruz" yazılı pankart açıldı. Katılımcılar, "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Para için değil, onurumuz için" ve "Yaşasın örgütlü mücadelemiz" sloganları attı.

Basın açıklamasını okuyan TTB Emekli Hekimler Kolu Başkanı Mehmet Çakmak, uygulanan ekonomi politikaları, hayat pahalılığı ve gelir kayıplarının emekli hekimlerin yaşam koşullarını zorlaştırdığını belirtti.

Çakmak, TÜRK-İŞ'in Temmuz 2026 araştırmasına göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması için hesaplanan açlık sınırının 36 bin 940 lira, yoksulluk sınırının ise 120 bin 325 lira olduğunu belirterek, emekli aylıklarının belirlenmesinde yaşamın gerçek maliyetinin esas alınması gerektiğini söyledi.

"EMEKLİ HEKİM AYLIKLARI YOKSULLUK SINIRININ ÜZERİNE ÇIKARILMALI"

TTB'nin taleplerini sıralayan Çakmak, şöyle konuştu:

"Emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalıdır. Aylıklar, hekimlerin eğitimini, hizmet sürelerini, mesleki sorumluluklarını ve çalışma yaşamındaki yıpranmalarını gözeten bir düzeye yükseltilmeli; alım gücü kalıcı olarak korunmalıdır. Çalışırken alınan ücretlerin emekliliğe yansıması sağlanmalıdır. Hekimlerin gelirini çok sayıda değişken ödeme kalemine bölen ücretlendirme sistemi yerine, emekliliğe yansıyan, güvenceli ve yeterli temel ücreti esas alan bir düzenleme yapılmalıdır."

SSK ve BAĞ-KUR kapsamında emekli olan hekimlerin ilave ödeme uygulamasının dışında bırakılmasının eşitsizlik yarattığını ifade eden Çakmak, 4/a ve 4/b kapsamındaki emekli hekimlerin aylıklarının iyileştirilmesini ve gerekli yasal değişikliklerle ilave ödemeden yararlanmalarının sağlanmasını istedi.

Çakmak, makam tazminatı nedeniyle ilave ödeme kapsamı dışında kalan hekimlere ilişkin düzenleme yapılmasını, emeklilik sonrasında çalışmaya devam eden hekimlerin ilave ödemelerinin kesilmemesini ve Temmuz 2026'da kamu görevlilerine yapılan seyyanen artışın güncel karşılığının emekli aylıklarına dahil edilmesini talep etti.

"EMEKLİ HEKİMLERİN SAĞLIK VE BAKIM HİZMETLERİNE ERİŞİMİ GÜVENCE ALTINA ALINMALI"

Emekli hekimler ve sağlık çalışanları için sağlık ve bakım hizmetlerine erişimin kolaylaştırılmasını isteyen Çakmak, büyük kamu hastanelerinden başlanarak danışma, yönlendirme ve bakım koordinasyonu birimleri oluşturulması; kronik hastalık takibi, rehabilitasyon ve evde sağlık hizmetlerine erişimin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çakmak, emekli hekimler ve sağlık çalışanları için gündüz yaşam merkezleri, evde bakım destekleri, kamusal huzurevleri ile yaşlı bakım ve yaşam merkezleri oluşturulmasını da talep ederek, Heybeliada Sanatoryumu'nun tarihi ve doğal değerleri ile kamusal sağlık işlevi korunarak sağlık, bakım ve yaşam merkezi olarak değerlendirilmesini istedi.

TBMM, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili kurumlara çağrıda bulunan Çakmak, emekli hekimlerin sorunlarının meslek örgütünün katılımıyla ele alınmasını ve somut bir takvim içinde çözüme kavuşturulmasını istedi.

"SORUNLARI SAĞLIK BAKANI'NA BİR DOSYA HALİNDE İLETTİK"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Pınar Saip de Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları görüşmede emekli hekimlerin sorunlarını gündeme getirdiklerini bildirdi.

Hekimliğin emeklilikle sona eren bir meslek olmadığını vurgulayan Saip, "Hekimlik yıllar süren eğitimdir. Uykusuz gecelerdir, nöbetlerdir, hastanın başında verilen zor kararlardır. Bir insanın hayatına dokunmanın sorumluluğudur. İnsanların en kırılgan anlarında yanında olmaktır. Doğumda, hastalıkta, kazada, salgında, afette ve ölümün eşiğinde insanlarla birlikte olmaktır" dedi.

"EMEKLİ HEKİMLERİN MÜCADELESİ BUGÜN ÇALIŞAN HEKİMLERİN DE MÜCADELESİDİR"

Emekli hekimlerin yaşadığı sorunların çalışan ve genç hekimlerin geleceğini de ilgilendirdiğini belirten Saip, şöyle devam etti:

"Bir mesleğin çalışma koşulları ile emeklilik koşulları arasında kopmaz bir bağ vardır. Bugünün genç hekimi aslında kendi geleceğine bakmaktadır. Bugünün çalışan hekiminin yaşadığı her güvencesizlik, yarının emeklilik kaygısının bir başlangıcıdır. Bu nedenle emekli hekimlerin mücadelesi sadece emekli hekimlerin değil, bugün çalışan hekimlerin de mücadelesidir. Genç hekimin de mücadelesidir, tıp öğrencisinin de geleceğidir. Hekimin emeği değersizleştiğinde yalnızca hekim kaybetmez, toplum kaybeder.

Buradan bütün yetkililere, topluma bir kez daha sesleniyoruz. Emekli hekimlerin sesini duyun. Bugün çalışan hekimlerin sesi, yarının hekimlerinin geleceğidir. Biz bu sesi duyurmaya, dayanışmayı büyütmeye ve hekim emeğinin hak ettiği değeri bulması için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA