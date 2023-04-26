TŞOF Başkanı Apaydın: ÖTV muafiyeti esnafımızı mutlu etti

TÜRKİYE Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Cumhurbaşkanımızın ÖTV muafiyeti ile ilgili verdiği müjdeli haber, şahsımı ve temsil ettiğim esnafımızı son derece mutlu etmiştir" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon ve çekici ile hizmet veren esnafın araçlarını değiştirmeleri halinde ÖTV'den muaf tutulacağı sözlerini değerlendirdi. 2016- 2019 yıllarında uygulanan ÖTV muafiyetinden yararlanamayan esnafın, bu imkanı değerlendireceğini belirten Başkan Apaydın, "Esnafımız Covid-19 döneminde büyük kayıplara uğramıştı. ÖTV muafiyetinin bir kez daha sağlanması esnafımız için çok önemlidir" diye konuştu.

Ticari araçlarda, ÖTV oranları motorun silindir hacmine ve vergisiz satış tutarına göre belirlendiğini kaydeden Başkan Apaydın, "1600 santimetreküpe kadar olan araçlarda yüzde 45, yüzde 50 ve yüzde 80 oranında ÖTV uygulanırken, silindir hacmi 1600 ile 2000 santimetreküp arasında olan araçlarda yüzde 130 ve yüzde 150 ÖTV uygulanmaktadır. ÖTV muafiyetinden en çok taksi yolcu taşımacılığı yapan esnafımız faydalanmakta olup, otobüs cinsi araçlarda ÖTV oranı yüzde 1, midibüs cinsi araçlarda yüzde 4, minibüs cinsi araçlarda yüzde 9, kamyon ve çekicilerde yüzde 4 oranındadır. Bu nedenle özellikle taksici esnafımız bu konuda son derece memnun durumdadır. Diğer araçlar için ise ÖTV oranı düşük olduğundan, bu kapsamdaki esnafımızın talebi de KDV muafiyetidir. Elektrikli araçlarla ilgili ÖTV ve KDV muafiyeti uygulanması durumunda; trafik sigortasında uygulanan indirimde dikkate alındığında teşvik edici olabileceği değerlendirilmektedir. Türkiye genelinde 500 bin civarında taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren esnafımız bulunmakta. Bu esnafın büyük bir bölümünün ÖTV ve uygulanması halinde KDV indiriminden faydalanacakları değerlendirilmektedir. Çünkü taksi, dolmuş, servis aracı gibi araçlarda mevzuat gereği yaş sınırlaması bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.