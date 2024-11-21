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TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

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Kara harp okulundaki kılıçlı mezuniyet töreninde ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin avukatlarından ortak açıklama geldi. MSB'nin, "Mesele sadece disiplinsizliktir" açıklamasına yanıt veren avukatlar, "Tören ilgili yönergeye uygun olarak icra edilmiştir. Müvekkillerimize törenden sonra ne yapacaklarına dair ayrıca bir emir de verilmemiştir." dedi.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Kara Harp Okulu'nda mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek kılıçlı yemin eden teğmenlerin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

    Açıklamada, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" demek değil, amirlerin ikazına rağmen kasıtlı ve organize disiplinsizlik yapmaktır. Atatürk'ün dediği gibi 'Disiplin olmazsa ordular sevk edilemez.' Ortak değerimiz Atatürk üzerinden bir ayrışma algısı yaratacak tavır ve davranışlar kabul edilemez" ifadeleri kullanıldı.

    MSB'nin açıklamalarının ardından teğmenlerin avukatları da ortak bir açıklama yayımladı.

    TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

    " YÖNTEM VE ZAMANLAMA İTİBARİYLE KABUL EDİLEMEZ"

    Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21.11.2024 tarihinde bazı medya kanallarında Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına atfen yapılan ve müvekkillerimizi disiplinsizlikle suçlayan haberler görülmüş, açıklamaların dayandırıldığı kaynağa nazaran bunlara cevap verme zorunluluğu doğmuştur.

    Milli Savunma Bakanlığının, Yüksek Disiplin Kurulu toplantısından önce görüşlerini üstü örtülü bir şekilde kamuoyuna açıklaması; askerlik hiyerarşisi dikkate alındığında Yüksek Disiplin Kurul üyelerinin daha sonra vereceği kararlar hakkında bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır. Bu bakımdan bahse konu açıklamalar yöntem ve zamanlama itibariyle kabul edilemez. Kaldı ki; açıklamalarda belirtilen hususlar içerikleri itibarıyla da yanıltıcıdır. Şöyle ki;

    "TÖREN İLGİLİ YÖNERGEYE UYGUN İCRA EDİLMİŞTİR"

    Her şeyden önce, müvekkillerimizin resmi törende subaylık andını okumak yönündeki teklifleri komuta kademesine arz edilmiş, kabul görmemesi üzerine resmi törende mevzuatta yer alan askerlik yemini yapılmıştır. Müvekkillerimize verilen emir, resmi törende yapılacak yemine ilişkin olup tabiatıyla emrin gereği yerine getirilmiş, tören ilgili yönergeye uygun olarak icra edilmiştir. İlgili yönerge, resmi törenden sonra mezun olan subayların kılıç çatma geleneklerini ve sevinçlerini ne surette göstereceklerine ilişkin bir düzenleme içermemektedir. Müvekkillerimize törenden sonra ne yapacaklarına dair ayrıca bir emir de verilmemiştir.

    TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir

    "TEĞMENLERE ALANDA TOPLANMALARI İÇİN İZİN VERİLMİŞTİR"

    Tören subayının "tören bitmiştir" şeklindeki anonsuyla resmi törenin bitmesi ve protokolün tören alanından ayrılmasından sonra tören komutanı, mezun olan teğmenlere "alana girebilirsiniz" demek suretiyle önceki yıllarda da olduğu gibi teğmenlere alanda toplanmaları için izin vermiştir. Bu suretle teğmenler, geleneksel olarak törenin yapıldığı sahanın ortasında toplanmışlar, kılıç çatmışlar ve subaylık andını okumuşlardır. Esasen okunan subaylık andı, bir gece önce öğrencilerin kendi aralarında yaptıkları kutlama sırasında taburun subay ve komutanlarının huzurunda okunan metnin aynısıdır. Bu itibarla müvekkillerimizin herhangi bir emre uymaması söz konusu değildir. Kaldı ki; tartışmalara konu olan subaylık andı 2022 yılına kadar resmi törenlerde de okunan, hatta bundan 16 Ağustos 2024 tarihinde Özel Kuvvetler Komutanlığında gerçekleştirilen resmi törende Milli Savunma Bakanının huzurunda okunan bir metindir.

    "YILLARDIR SÜREGELEN BİR GELENEK"

    İkinci olarak basın mensuplarının teğmenler tarafından tören alanına davet edildiği ileri sürülmektedir. Müvekkillerimizin basın mensuplarını davet etmesi asla söz konusu olmamıştır. Aksine müvekkillerimiz alanda mezun olan subaylar dışında kimsenin olmaması için gerekli çabayı göstermişlerdir. Okul birincisi subayın resmi tören bittikten sonra sahanın boşaltılması için yaptığı anons bunun açık delilidir. Nitekim, Müvekkillerimizin idari soruşturma kapsamında savunmasının istendiği savunma isteme emrinde de "basının davet edilmesi" suçlaması yer almamakta olup MSB'lığının örtülü açıklaması resmi soruşturma kapsamıyla da uyumsuzdur. Esasen basını müvekkillerimizin bulunduğu yere gönderen kişilerin, yıllardır süregelen bir geleneği sanki ilk defa yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle tartışmaya açmaya çalışan kötü niyetli kimseler olduklarında bir kuşku bulunmamaktadır.

    On yıllardır devam eden bir geleneğin sürdürülmesi nedeniyle milletimizin göz bebeği teğmenlerimizin siyasi tartışmalara konu edilmemesi, onların mesleki geleceklerinin karartılmaması en büyük temennimizdir."

    TSK'dan ihracı istenen teğmenlerin avukatlarından açıklama: Tören ilgili yönergeye uygun icra edilmiştir
    Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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    Yorumlar (13)

    Haber YorumlarıYüzarsif Mican:

    daha görev almamış bir arker adayı çıkıp CB'nına kılıç sallarsa yarın dur diyemeyiz. GEREĞİ YAPILMALI ve DİĞER EMBESİLLERE ÖRNEK OLMALI

    Yorum Beğen49
    Yorum Beğenme56
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    Haber Yorumlarıbagıran adam:

    Önce uyarı sonra ikaz ondan sonra yazılı ikaz sonra uzaklastirma en son da ihraç edilir. Bu kanunda açıkça yazılıdır. Direk atamaz. Atmamali.ama adalet işlemedigi için istediği gibi at koşturuyorlar

    Yorum Beğen61
    Yorum Beğenme40
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    Haber YorumlarıErkan Search & Rescue:

    Türk ordusundan ve subayından korktukları kadar Allahtan korkmuyorlar.

    Yorum Beğen54
    Yorum Beğenme35
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    Haber YorumlarıKml Acr:

    Atatürk'ün izinde olduğunu iddia eden komuta kademesi Atatürkçü olduğunu beyan eden genç askerleri ordudan atmaya çalışıyor... Saçmalık

    Yorum Beğen22
    Yorum Beğenme15
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    Haber YorumlarıEnderen:

    Tarikat cemaat örgütleri olsaydı akparti yönetim tayfası avuçları şişene kadar alkışlar dılar

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    Haber YorumlarıSinan Bulduk:

    Çok da uzatmadan şutlayın gitsin hepsini..Kamal’ın kuçu kuçuları..

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    Haber YorumlarıMGk:

    Kemalist kesin için tek düşman İslami kesimdir onların yunanla şunla bunla işi olmaz

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    Haber YorumlarıMehmet Yıldırım:

    çok sevdiğiniz batılı çağdaş medeniyetlerin demokrasilerinde böyle bir şey asla olamaz. olmaz da zaten. aramızda vesayetin darbelerini özleyenler var.

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    Haber YorumlarıMurat Kara:

    atamın cesur kızları onurunla yaşayıp onurunla öleceksin bir askere se bu yakışır

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    Haber YorumlarıFake You hard:

    Tamam simdi yonergelere uygun atilacaksiniz

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