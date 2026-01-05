Trump'tan Venezuela'ya Askeri Tehditler

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD güçlerince kaçırılmasının ardından Kolombiya, Küba, Meksika, İran ve Danimarka'ya yönelik tehditlerde bulundu. ABD'nin Venezuela'daki askeri müdahalesine yönelik uluslararası tepkiler de artıyor, Washington'un tek taraflı askeri müdahalesi çok sayıda ülke tarafından kınandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD güçlerinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini Karakas'tan Washington'a kaçırmasından bir gün sonra Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Trump, müdahaleyi "uyuşturucu-terörizm" suçlamaları kapsamında bir "kolluk operasyonu" olarak tanımladı. Maduro suçlamaları reddederken; ABD'nin bu müdahalesini eleştirenler, "Venezuela liderinin kaçırılmasının ülkenin devasa petrol rezervlerinin kontrolünü ele geçirmeyi amaçladığını" savundu.

Trump: "Venezuela'da kontrol bizde"

Trump, Venezuela Yüksek Mahkemesi'nin, Delcy Rodríguez'i geçici lider olarak atamasına rağmen, ABD'nin Venezuela'da "kontrolün kendilerinde" olduğunu ileri sürdü. Venezuela'nın "uslu durmaması" halinde ABD ordusunu yeniden ülkeye göndermekle tehdit etti.

Kolombiya ve Devlet Başkanı Petro'ya açık tehdit

Trump, Kolombiya ve Venezuela'yı "çok hasta ülkeler" olarak nitelendirirken, Bogota'daki hükümetin "kokain üretmeyi ve bunu ABD'ye satmayı seven hasta bir adam" tarafından yönetildiğini söyledi. Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'ya atıfta bulunan Trump, "Ve bunu (devlet başkanlığını) çok uzun süre yapamayacak. Size söyleyeyim" ifadelerini kullandı. Bu sözleriyle, ABD'nin Kolombiya'ya yönelik bir askeri operasyonu ima edip etmediği sorusuna ise Trump, "Bana iyi bir fikir gibi geliyor" yanıtını verdi.

Operasyonda ayrıca, "çok sayıda Kübalının öldüğünü" öne süren Trump, Küba'ya yönelik doğrudan bir askeri müdahalenin gereksiz olduğunu savunarak, ülkenin ekonomik olarak çökmeye hazır olduğunu iddia etti.

Trump, "Küba düşmeye hazır. Küba düşmeye hazır gibi görünüyor. Küba'nın artık geliri yok. Tüm gelirlerini Venezuela'dan, Venezuela petrolünden elde ediyorlardı. Artık hiçbirini alamıyorlar. Küba kelimenin tam anlamıyla düşmeye hazır" dedi.

"Meksika'nın kendine çeki düzen vermesi gerek, ülkeyi karteller yönetiyor"

Trump, Meksika'ya da çağrıda bulunarak ülkenin "kendine çeki düzen vermesi gerektiğini" söyledi. Uyuşturucuların Meksika üzerinden ABD'ye aktığını savunan Trump, "bir şeyler yapmak zorunda kalacaklarını" ifade etti.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u "harika bir insan" olarak nitelendiren Trump, onunla her görüşmesinde Meksika'ya ABD askerleri göndermeyi teklif ettiğini söyledi. Meksika hükümetinin sorunu çözme kapasitesine sahip olduğunu ancak "kartellerin çok güçlü olduğunu" savunan Trump, "İster beğenin ister beğenmeyin, karteller Meksika'yı yönetiyor" dedi.

Çok sayıda ülkeden Venezuela müdahalesine kınama

Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Uruguay ve İspanya hükümetleri ortak bir açıklama yayımlayarak, Venezuela'da yürütülen tek taraflı askeri eylemleri kesin bir dille reddetti. Açıklamada, söz konusu eylemlerin güç kullanımı ya da tehdidinin yasaklanması dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı olduğu vurgulanarak, barış ve bölgesel güvenlik açısından tehlikeli bir emsal oluşturduğu ve sivil nüfusu riske attığı belirtildi.

Petro'dan yanıt: "Latin Amerika birleşmeli"

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Petro, Trump'tan kendisine iftira atmayı bırakmasını isterken, Latin Amerika ülkelerine birlik çağrısı yaptı. Petro, "ABD, insanlık tarihinde bir Güney Amerika başkentini bombalayan ilk ülkedir" dedi ancak intikamın çözüm olmadığını vurguladı. Latin Amerika'nın birleşmesi gerektiğini belirten Petro, bölgenin "dünyanın tamamıyla anlayabilen, ticaret yapabilen ve birlikte hareket edebilen" bir yapı haline gelmesi gerektiğini söyledi. Petro, "Yalnızca kuzeye değil, her yöne bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Grönland tartışması yeniden gündemde

Bu arada, Trump'ın açıklamaları, göreve başlamasından kısa süre önce Grönland'in stratejik konumu ve mineral zenginliği nedeniyle ABD tarafından ilhak edilebileceğine dair sözlerini de yeniden gündeme getirdi. Trump'ın danışmanlarından Stephen Miller'ın eşi Katie Miller, Grönland haritasını ABD bayrağının renkleriyle gösteren ve yanında "Yakında" yazan bir görseli sosyal medyada paylaştı.

Danimarka'dan tepki

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'i devralma ihtimaline tepki göstererek, "ABD'nin Grönland'i devralma ihtiyacından söz etmek kesinlikle hiçbir anlam ifade etmiyor. ABD'nin Danimarka Krallığı içindeki üç ulustan herhangi birini ilhak etme hakkı yoktur" dedi.

Frederiksen, Danimarka ve Grönland'in NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, ABD ile Grönland'e erişim sağlayan bir savunma anlaşmasının zaten mevcut olduğunu ve Arktik bölgesine yönelik savunma yatırımlarının artırıldığını belirtti. Frederiksen, ABD'ye "satılık olmadıklarını açıkça ifade eden bir ülkeye yönelik tehditlere son verme" çağrısı yaptı.

Trump: "Ulusal güvenlik için Grönland'e ihtiyacımız var"

Frederiksen'in açıklamalarının ardından Trump, Air Force One'da yaptığı değerlendirmede, "Ulusal güvenlik açısından Greenland'e ihtiyacımız var ve Danimarka bunu yapabilecek durumda değil" ifadesini kullandı.

İran'a yeni tehditler

Trump, açıklamalarında İran'ı da hedef aldı. İran'ın yeniden insanları öldürmeye başlaması halinde ABD tarafından "çok sert şekilde vurulacağını" söyledi. ABD Başkanı Trump, geçen hafta Florida'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında da İran'ın füze veya nükleer programlarını yeniden inşa etmesi durumunda ülkeyi tekrar bombalamakla tehdit etmişti. "Şimdi İran'ın yeniden toparlanmaya çalıştığını duyuyorum ve eğer öyleyse, onları yeniden indirmek zorunda kalacağız. Onları indireceğiz. Fena halde vuracağız" demişti.