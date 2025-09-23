Haberler

Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda konuşuyor. 7 aylık görev süresinde 7 ayrı savaşı sona erdirdiğini ifade eden Trump "Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 80. Genel Kurulu oturumu başladı. ABD ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarda bulunuyor.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sadece 7 ay içinde 7 ayrı savaşa son verdim. 'Bunlar bitirilemez' diyorlardı, bitirdim. Benim yerime BM bunları yapabilirdi. BM yardımcı olmaya bile çalışmadı. Bir kez bile bana yardım teklifi için BM'den bir telefon gelmedi. Birçok insanın hayatı kurtuldu. BM'den bana gelen tek şey yürüyen merdiven.

BM'Yİ ELEŞTİRDİ

BM'nin potansiyeli çok yüksek ama bu potansiyele yaklaşamıyor bile. İsrail'e güçlü mektuplar yazıyorlar ama hep boş laflar. Savaşları çözen şey eylemlerdir, boş laflar değil.

Ben buraya ABD'nin dostluk elini uzatmaya geldim. Bize katılmak isteyen tüm uluslara refah vadediyorum. Göreve geldikten hemen sonra İran'ın sözde dini liderine mektup yazdım, işbirliği önerdim ama onlar tehditlerini sürdürmeye devam etti. Bugün İran'ın eski komutanlarının tamamı öldü.

Trump: Gazze'de barışta ısrarcıyım ama Filistin'i tanımak Hamas'a ödül

"BU HAMAS İÇİN BİR ÖDÜL"

Şu an Filistin konusunda bazı ülkeler Filistin'i tanıyor. Bu Hamas için bir ödül. Ben Gazze'de ateşkes için çok çalıştım. Tutsakları hemen serbest bırakma noktasında hep beraber birleşebilirdik. Geriye 20 tutsak kaldı. Hepsini aynı anda geri almamız gerekiyor.

"RUSYA'DAN PETROL ALAN ÜLKELER SAVAŞI FİNANSE EDİYOR"

Ukrayna'daki savaşı durdurmak en kolayı olacaktı Putin'le olan ilişkimden dolayı. Rusya'da da herkes "Bu savaşı 3 günde kazanırız" diyordu ancak öyle de olmadı. Haftalar içinde çözülmesi gereken bir şey 3.5 yıldır devam ediyor. Bu savaş ben başkan olsaydım asla başlamazdı. İyi liderlik budur. Rusya'dan petrol alan ülkeler savaşı finanse ediyor. Kendilerine karşı olan bir savaşı finanse ediyor.

"NATO ÜLKELERİ RUSYA'DAN PETROL ALIMINI DURDURMALI"

Hindistan, petrol satın alarak savaşı finanse ediyor. Bu, bu ülkeler için utanç verici. Biz tüm gerekli adımları atmaya hazırız. Rusya'ya tarife uygulamaya hazırız. NATO ülkeleri Rusya ile anlaşmalarını sona erdirmeli. Bu ülkelerin hemen Rusya'dan petrol alımını durdurma kararı almaları gerekiyor. Beklentimiz bu.

"AVRUPA BİR BELANIN İÇİNDE"

BM yasa dışı yollardan ABD'ye giriş yapmaya çalışan mültecileri finanse ediyor, inanabiliyor musunuz? Biden yönetimi döneminde 4 yılda 25 milyon mülteci sınırımızı geçti. Bu işgalleri durdurmamız gerekiyor. ABD, Amerikanlara aittir. Ülkelerinizi kendiniz yıkıyorsunuz. Avrupa bir belanın içinde. Yasa dışı göçmenler Avrupa'ya akıyor. Bu insanları ülkenizden atmak için hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bu sürdürülemez.

Londra'ya bakıyorum, çok kötü bir belediye başkanınız var. Bir şey yapılmazsa bu durum sürdürülemez. Artık Londra farklı bir ülkeye dönüştü.

Biz ülkemize yasa dışı göçü engelleyerek insanlığın bir zafer elde etmesinin önünü açtık. Göç yolunun her yerinde ölü bedenler vardı. Çok sayıda canı kurtardık. Amerikan kamuoyu da bizimle hemfikir. Şimdiye kadarki en iyi anket sonuçlarını elde ettim."

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı: Tanımadığım bir erkeği...

KYK yurdunda kalan genç kızın sözleri tartışma yarattı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber Yorumlarızırzop:

siyonistler önüne ne koyuyorsa onu okuyor çok normal

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

100 bin kişi ölmüş o çocuğu ne anlatıyorsun sen

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Sarı kafanı S2 im

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

Sizinde devriniz kapanacak bir gün elbet. senden çok daha zalimleri yerle yeksan oldu, unutma

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derin Talu isyan etti: Sütyen alamıyorum

Derin Talu'nun derdine bak: Sütyen alamıyorum
'Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor' diyen çocuğun kulağından yengeç çıktı

"Kafamın içinde bir şey kıpırdıyor" diyordu, kulağından yengeç çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.