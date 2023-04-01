TRT Haber canlı yayınında ilginç anlar! Bir anda kameraya giren kişi zafer işareti yaptı

TRT Haber akşam bülteninde ilginç anlar yaşandı. Sunucu, Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberin anonsunu geçerken aniden kameranın kadrajına giren kişi zafer işareti yaptı. Kim olduğu bilinmeyen şahıs birkaç saniye sonra görüntüden çıktı.

Trt Haber'in akşam bülteninde yaşanan ilginç anlar sosyal medyada gündem oldu. Sunucunun haberleri sunduğu sırada kameraya yansıyan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

BİR ANDA KADRAJA GİRDİ

Sunucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ABD'deki temaslarıyla ilgili bir haberi sunarken, kameranın kadrajında bir kişi göründü.

ZAFER İŞARETİ YAPTI

Kim olduğu ve stüdyoya nasıl girdiği bilinmeyen kişi, bir anda görüntüye girerek zafer işareti yaptı. Birkaç saniye ekranda görünen kişi daha sonra görüntüden çıktı.