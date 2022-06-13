Trakya Üniversitesi'nde 18 yabancı öğrenci derece ile mezun oldu

TRAKYA Üniversitesi'nde (TÜ) 2021-2022 akademik yılında yurt dışından gelen öğrencilerin bir kısmı fakültelerinden birincilikle mezun olurken, toplam 18 kişi derece aldı. Tıp fakültesini birincilikle bitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Hilmi Kılgın, " Türkiye'de sağlık anlamında olan gelişmeler, üniversitenin 40 yıllık bir geçmişe sahip olması işleri kolaylaştırdı. Trakya Üniversitesi, yabancı öğrenciler için kucak açan bir yer" dedi.

TÜ'de yurt dışından gelerek eğitim alan yabancı öğrencilerin bir kısmı 2021-2022 akademik yılında başarılara imza attı. Üniversitenin çoğunluğu Balkan ülkelerinden gelen 5 bin 200 yabancı öğrencisi bulunuyor. TÜ'de 18 yabancı öğrenci fakülte ve bölümlerinde dereceye girdi. KKTC'den gelen Hilmi Kılgın, Tıp Fakültesi, Yunanistan'dan Neslihan Moumin Edebiyat Fakültesi, Almanya'dan İlknur Alkan Eğitim Fakültesi'ni, Arnavutluk'tan Edona Pjeshka İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni birincilikle tamamladı.