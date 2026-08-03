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Trakya Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi açılışa hazırlanıyor

Trakya Üniversitesi Milli Teknoloji Atölyesi açılışa hazırlanıyor
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Trakya Üniversitesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve TÜBİTAK destekli program kapsamında kurulan Milli Teknoloji Atölyesi hizmete açılmak üzere son hazırlıklarını tamamlıyor.

Trakya Üniversitesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve TÜBİTAK destekli program kapsamında kurulan Milli Teknoloji Atölyesi hizmete açılmak üzere son hazırlıklarını tamamlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesinin 2025 yılında TÜBİTAK'a yaptığı başvurunun kabul edilmesiyle projelendirilen atölyenin kurulum süreci büyük ölçüde tamamlandı.

Ahmet Karadeniz Yerleşkesi'nde yaklaşık 500 metrekarelik alanda hizmet verecek atölyede, ısıtma-soğutma sistemleri ile ince işçilik çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.

Hazırlık sürecinde yüzde 95 seviyesine ulaşılan atölyenin kısa süre içinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

Milli Teknoloji Atölyesi, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin yanı sıra ortaokul ve lise öğrencilerine de uygulamalı eğitim ve proje geliştirme imkanı sunacak.

Atölyede gençlerin fikirlerini hayata geçirebilecekleri üretim ortamı oluşturularak Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.

Trakya Üniversitesi, toplam 81 başvurunun değerlendirildiği destek programında destek almaya hak kazanan 50 üniversite arasında yer aldı.

Milli Teknoloji Atölyesi'nin resmi açılışının, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirildi.

Kaynak: AA
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